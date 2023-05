Grupa Wagnera opuści linię frontu? Jest komentarz Prigożyna. "Niebezpieczeństwo rośnie"

Jewgienij Prigożin 20 maja ogłosił zajęcie całego Bachmutu przez Grupę Wagnera i zapowiedział, że do 25 maja jego najemnicy przekażą pozycje oddziałom rosyjskiej armii regularnej. Informację potwierdził rosyjski resort obrony. Ukraina utrzymuje, że obrońcy wciąż utrzymują się na zachodnich obrzeżach.

Jewgienij Prigożyn przekazał, że jego najemnicy wykonali zadanie w Bachmucie i w najbliższych dniach opuszczą strefę działań wojennych w rejonie tego miasta. - Od 1 czerwca na linii frontu nie będzie ani jednego żołnierza Grupy Wagnera. Do czasu, aż nie zostaniemy ponownie sformowani, wyposażeni i przeszkoleni - oznajmił.

Jewgienij Prigożin: Coś mi mówi, że niebezpieczeństwo tylko rośnie

Jak przekazał Prigożyn w mediach społecznościowych, jego najemnicy opuszczają linię frontu w Ukrainie na co najmniej dwa miesiące - podaje live24.ru. - W tej chwili wyjeżdżamy na obozy polowe i na razie nie będę zdradzał tajemnic. Nie mamy innych zadań. Przygotowujemy się przez dwa miesiące, a potem zajmiemy się innymi misjami bojowymi - powiedział. Oligarcha jednocześnie dodał, że rosyjska inwazja na Ukrainę tak prędko się nie skończy. - Coś mi mówi, że niebezpieczeństwo tylko rośnie. Dlatego myślę, że szybko wrócimy i będziemy realizować najtrudniejsze zadania na najtrudniejszych odcinkach frontu - stwierdził.

Grupa Wagnera, czyli Jewgienij Prigożin i ludzie z zakładów karnych

Grupa Wagnera jest prywatną firmą wojskową, której właścicielem jest zaufany współpracownik Władimira Putina, oligarcha Jewgienij Prigożin. W czasie wojny w Ukrainie jej liczebność wzrosła z tysiąca do 50-60 tys. - 80 proc. stanowią osoby zwerbowane w zakładach karnych. Wagnerowcy brali udział w większych i mniejszych operacjach zbrojnych, m.in. w aneksji Krymu, operacjach w Donbasie i Regionie Lutańskim, w Syrii, Sudanie, Republice Środkowej na Madagaskarze, w Libii, Wenezueli czy Mozambiku. Od połowy grudnia 2021 roku objęci są unijnymi sankcjami, w związku ze stosowanymi przez nich torturami, egzekucjami i zabójstwami m.in. w Libii, Syrii i Donbasie. Jewgienij Prigożin wcześniej był zwykłym przestępcą i więźniem obozów karnych, dziś to jeden z najważniejszych ludzi w Rosji. W 2003 roku został nazwany przez dziennikarzy Associated Press "kucharzem Putina". W latach 2002-2012 prowadził sieć barów typu fast food o nazwie "Blin! Donald’s". Ponadto jego firma Konkord Catering karmiła rosyjskie wojsko i moskiewskie szkoły.