Tina Turner nie żyje. Legendarna wokalistka miała 83 lata

"Tina Turner, 'Królowa Rock'n'Rolla' zmarła w wieku 83 lat po długiej chorobie. Odeszła w swoim domu w Kusnacht, w pobliżu Zurichu. Świat stracił legendę muzyki i wzór do naśladowania" - podano w oświadczeniu przesłanym mediom.

"Swoją muzyką i bezgraniczną pasją do życia oczarowała miliony fanów na całym świecie i zainspirowała kolejne gwiazdy. Dziś żegnamy drogą przyjaciółkę, która zostawiła nam swoje największe dzieło: jej muzykę. Przesyłamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie. Tina, będziemy za tobą tęsknić" - napisano z kolei na stronie Tiny Turner na Facebooku.

Tina Turner urodziła się jako Anna Mae Bullock 26 listopada 1939 roku w Brownsville w stanie Tennessee. Jako nastolatka śpiewała w chórze kościelnym. Karierę piosenkarki rozpoczęła pod koniec lat 50. w zespole muzyka Ike’a Turnera. Początkowo występowała pod pseudonimem "Little Ann", a na początku lat 60. zmieniła go na Tina Turner.

Amerykańska artystka rozpoczęła karierę w latach 50. XX wieku, w duecie z mężem, Ike'em Turnerem. Później wybrała drogę solową, a największe sukcesy odnosiła w latach 80. To wtedy wylansowała takie hity jak "The Best", "Private Dancer" czy "What's Love Got To Do With It". Jej koncert w Rio de Janeiro w 1988 roku zgromadził 180 tysięcy widzów, czym ustanowiła rekord Guinnessa. W latach 90. zaśpiewała też piosenkę "Goldeneye" do filmu o Jamesie Bondzie o tym samym tytule.

Wśród 12 nagród Grammy, jakie zdobyła, jest nagroda za całokształt twórczości. Magazyn The Rolling Stone umieścił ją wśród 100 największych artystów wszech czasów. Została też uhonorowana miejscem w Muzeum Rock and Rolla. Sprzedała 150 milionów płyt na całym świecie.

Wśród jej największych przebojów należy wymienić też takie piosenki jak "We Don’t Need Another Hero" i "Nutbush City Limits" oraz stworzone razem z mężem "Proud Mary" i "River Deep - Mountain High".

Choć mierzyła tylko niewiele ponad 1,6 m wzrostu, jej znakiem rozpoznawczym były długie nogi, które eksponowała do końca swojej aktywności scenicznej.

Przerzucana między rodzicami, bita przez męża

Życie prywatne Tiny Turner przez długi czas było nieszczęśliwe. Gdy miała 11 lat, jej matka uciekła, by uwolnić się od przemocowej relacji z mężem. Po ślubie ojca z nową partnerką Turner została wysłana do babci, a po jej śmierci - do matki. Jak pisała w swojej autobiografii, rodzice jej nie planowali i nie kochali.

W 1957 roku poznała Ike'a Turnera, z którym wzięła ślub kilka lat później. Turner nadużywał narkotyków, maltretował ją i zdradzał, przez co w 1968 roku podjęła próbę samobójczą. Dopiero w 1976 roku uciekła od męża bez pieniędzy i miejsca do życia.

Tina Turner nie żyje. Mówiła, że jej życie było "pełne przemocy"

W 1986 roku poznała producenta muzycznego Erwina Bacha, z którym wzięła ślub po niemal 30 latach związku. Wokalistka miała czwórkę dzieci - Raymonda Craiga ze związku z Raymondem Hillem, Ronniego Turnera z Ike'iem Turnerem, adoptowała też dwóch synów Ike'a z poprzedniego związku.

Turner od wielu lat chorowała. W 2013 roku przeszła udar, a trzy lata później zdiagnozowano u niej raka jelita grubego i niewydolność nerek. Wokalistka rozważała wówczas eutanazję, ale Bach został dawcą nerki, której przeszczep przeszła w 2017 roku.

Tina Turner od wielu lat mieszkała w Szwajcarii. 10 lat temu została obywatelką tego kraju.