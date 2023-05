Większość floty powietrznej, którą dysponują obecnie wojska ukraińskie, to sprzęt wyprodukowany w ZSRR. Należy do nich samolot szturmowy Su-25, którego akcję sfilmowano i opublikowano w internecie. Wkrótce ukraińskie siły zbrojne mają wejść w posiadanie samolotów amerykańskich. Rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy powiedział, jaka będzie liczba myśliwców F-16, które USA przekażą Ukraińcom.

REKLAMA

Zobacz wideo Siemoniak: Ukrainie potrzebne są zachodnie samoloty, ale nie powinno to być tylko polską sprawą

Obwód doniecki. Pilot ukraińskiego samolotu szturmowego Su-25 miał zaatakować Rosjan

Analityk pracujący dla amerykańskiej instytucji badawczej CNA, zajmującej się kwestiami związanymi z obronnością, przekazał informacje na temat akcji przeprowadzonej przez ukraińskie siły powietrzne. Z posta opublikowanego na jego koncie twitterowym wynika, że pilot samolotu szturmowego Su-25, pozostającego na wyposażeniu ukraińskiego wojska, skutecznie zaatakował rosyjskie pozycje w obwodzie donieckim.

Zastanawiające słowa Prigożyna. "Mogli nadać mi przydomek 'rzeźnik Putina'"

"Obwód doniecki. Ukraiński Su-25 z 299. Brygady Lotnictwa Taktycznego przemieszcza się na linię frontu, a następnie wykonuje atak z niskiego pułapu przy użyciu niekierowanych rakiet S-13" - czytamy w poście, do którego dołączono także nagranie z ukraińskiej operacji.

Ukraina otrzyma od USA myśliwce F-16. Wojsko mówi o dostawie kilkudziesięciu samolotów

Jak opisywaliśmy, Stany Zjednoczone oficjalnie potwierdziły, że dostarczą Ukrainie myśliwce F-16. Poinformował o tym Jake Sullivan, doradca prezydenta USA Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego. - Dostarczyliśmy to, co obiecaliśmy Ukrainie do przeprowadzenia efektywnej ofensywy. A teraz przeszliśmy do dyskusji na temat ulepszenia ukraińskich sił powietrznych w ramach naszego długoterminowego zaangażowania w samoobronę Ukrainy - stwierdził Sullivan. Amerykanin dodał, że dostawa myśliwców F-16 jest uwarunkowana wykorzystywaniem samolotów wyłącznie do celów obronnych. Ukraińcy zobowiązali się, że nie będą atakować przy użyciu tego sprzętu celów na terytorium Rosji.

Niemcy o F-16 dla Ukrainy: Nie przekażemy, bo nie posiadamy

Rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat powiedział, ile samolotów F-16 dostanie w najbliższym czasie Ukraina, o czym możemy przeczytać na portalu tsn.ua. Ihnat stwierdził, że "w pierwszej kolejności na Ukrainę może trafić kilkadziesiąt samolotów, które zostaną wykorzystane do realizacji bieżących zadań". Zaznaczył też, że sprzęt radziecki, którym dysponują obecnie Ukraińcy, będzie można zastąpić wielozadaniowymi myśliwcami F-16.