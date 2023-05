Prigożyn zachwala ukraińską armię i mówi o rewolucji. "Mogli od razu nadać mi przydomek 'rzeźnik Putina'"

Zobacz wideo Ekspert o Czeczenach biorących udział w wojnie i grupie Wagnera

Jewgienij Prigożyn w wywiadzie opublikowanym na swoim kanale Telegram po raz kolejny skrytykował sposób prowadzenia pełnoskalowej wojny w Ukrainie, którą Rosja rozpoczęła w lutym 2022 roku. Stwierdził, że to, co Kreml nazywa "specjalną operacją wojskową", jest niejasne, sprzeczne i zagmatwane. Według niego, rosyjskie dowództwo wojskowe wielokrotnie "spie***yło" podczas wojny, a cel demilitaryzacji Ukrainy zawiódł. Jak twierdzi, "Stalin nie zaakceptowałby takiej porażki". Atak na rosyjski obwód biełgorodzki określił jako niepowodzenie dowództwa wojskowego, ostrzegając, że Ukraina będzie próbowała uderzyć głębiej w Rosję. Szef Grupy Wagnera powiedział także, że jeśli przeciętni Rosjanie nadal będą wkładać swoje dzieci do trumien, podczas gdy elity "trzęsą tyłkami" na słońcu, Rosja stanie w obliczu zamieszania na wzór rewolucji z 1917 roku, która zapoczątkowała wojnę domową.

Szef Grupy Wagnera: Musimy wprowadzić stan wojenny

Prigożyn stwierdził, że istnieje tzw. "optymistyczny pogląd", że Zachód zmęczy się wojną, a Chiny z kolei będą pośredniczyć w zawarciu porozumienia pokojowego, ale tak naprawdę nie wierzy w taką narrację. Szef grupy Wagnera przekazał, że Ukraina przygotowuje kontrofensywę mającą na celu wypchnięcie rosyjskich wojsk z powrotem do swoich granic sprzed 2014 roku, kiedy Rosja zaanektowała Krym. - Ukraina będzie próbowała okrążyć Bachmut i zaatakować Krym - mówił. - Najprawdopodobniej ten scenariusz nie będzie dobry dla Rosji, więc musimy przygotować się na żmudną wojnę - powiedział. - Jesteśmy w takim stanie, że możemy k***a stracić Rosję - to jest główny problem... Musimy wprowadzić stan wojenny - mówił. Wypowiedział się także o swoim przydomku "kucharz Putina". - Mogli od razu nadać mi przydomek "rzeźnik Putina" i wszystko byłoby w porządku - stwierdził.

Jewgienij Prigożyn: Ukraina ma jedną z najsilniejszych armii na świecie, pierwszą jest Wagner

W wywiadzie dla prokremlowskiego działacza politycznego Konstantina Dołgowa, Prigożyn powiedział, że Ukraina ma jedną z najsilniejszych armii na świecie, zaraz po Grupie Wagnera. - Operacja specjalna została przeprowadzona w celu denazyfikacji i demilitaryzacji. Ukraina była po prostu byłą republiką ZSRR. (...) Tak więc, jeśli chodzi o denazyfikację... Sprawiliśmy, że naród ukraiński jest znany wszystkim na całym świecie. Ukraina stała się krajem znanym absolutnie wszędzie. To jak Grecy w dobrobycie Grecji. - mówił. - Dziś Grupa Wagner jest najlepszą armią na świecie. Zawsze wygrywaliśmy. Ale za nią... Myślę, że Ukraińcy są dziś jedną z najsilniejszych armii. Mają wysoki poziom organizacji, szkolenia, broni, wywiadu. Działają równie dobrze dla krajów radzieckich, jak i NATO - dodał.