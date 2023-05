Rosja i Chiny chcą wznieść swoje relacje "na nowy poziom". Zawrą szereg umów

Zobacz wideo Prof. Legucka: Chiny nie pozwolą umrzeć gospodarczo Rosji

Premier Li Qiang powiedział w środę, że Chiny są gotowe współpracować z Rosją w celu promowania pragmatycznej współpracy w różnych dziedzinach i przeniesienia jej na "nowy poziom". Rosja i Chiny mają podpisać szereg dwustronnych umów podczas podróży rosyjskiego premiera, który przybył do Pekinu we wtorek.

REKLAMA

Premier Rosji w Chinach. "Zamierzamy zrobić wszystko, aby nasze umowy były realizowane w praktyce "

- Decyzje podjęte przez prezydenta Rosji Władimira Putina i prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej określiły strategiczne wytyczne dla zwiększenia współpracy w ośmiu priorytetowych obszarach. Rządy Rosji i Chin rozpoczęły prace w celu wdrożenia porozumień osiągniętych na najwyższym szczeblu - powiedział Miszustin podczas rozmów z Li Qiangiem, cytowany przez Interfax. Rosyjski polityk podkreślił, że stosunki chińsko-rosyjskie są "na bezprecedensowo wysokim poziomie, charakteryzującym się wzajemnym szacunkiem dla wzajemnych interesów, chęcią wspólnego reagowania na nowe wyzwania, które wiążą się z rosnącymi turbulencjami na arenie międzynarodowej i presją nielegalnych sankcji ze strony Zachodu".

Miszustin przekazał także, że obroty handlowe między Rosją a Chinami w 2023 roku mogą przekroczyć 200 mld dolarów. - Jestem pewien, że w tym roku nie tylko wypełnimy przed terminem zadanie postawione przez głowy państw, aby zwiększyć wzajemny handel do 200 miliardów dolarów, ale także przekroczymy ten przełomowy kamień milowy - powiedział. Podkreślił, że 70 proc. transgranicznych rozliczeń między Rosją a Chinami odbywa się już w walutach krajowych - rublach i juanach. - Rosja zajmuje pierwsze miejsce w dostawach ropy do Chin, rośnie eksport gazu ziemnego, węgla i energii elektrycznej - dodał premier Rosji.

Z kolei premier Chińskiej Republiki Ludowej ocenił perspektywę współpracy rosyjsko-chińskiej jako "błyskotliwą". - Chińsko-rosyjska praktyczna współpraca ma wielkie i wspaniałe perspektywy, stale i stale idzie w górę - powiedział Li Qiang. - Zamierzamy zrobić wszystko, aby nasze umowy były realizowane w praktyce - dodał. Premier Chin stwierdził, że rozwój krajów takich jak Rosja otwiera perspektywy globalnego rozwoju i przyciąga uwagę społeczności międzynarodowej.

Premier Rosji przyleciał do Chin. Ma się spotkać z Xi Jinpingiem

Wizyta Miszustina odbywa się w czasie, gdy wojska ukraińskie przygotowują kontrofensywę w celu odbicia terytoriów okupowanych przez siły rosyjskie, a także po szczycie G7, gdzie państwa członkowskie zapewniły dalsze wsparcie Ukrainy ogarniętej przez pełnoskalową wojnę, którą wypowiedziała Rosja. W zeszłym tygodniu specjalny przedstawiciel Chin ds. Eurazji Li Hui odwiedził Ukrainę i spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, rozpoczynając europejską trasę, którą Pekin nazwał "wysiłkiem na rzecz promowania rozmów pokojowych i politycznego rozwiązania kryzysu". Li Hui ma odwiedzić Rosję w piątek, według rosyjskiej agencji TASS.

Michaił Miszustin z wizytą w Pekinie. "Rosja będzie nadal rozwijać stosunki z Chinami"

Premier Rosji Michaił Miszustin złoży w Chinach dwudniową wizytę. Premier wziął już udział w chińsko-rosyjskim forum biznesowym w Szanghaju. W ramach okazania wsparcia chiński premier wysłał we wtorek na forum list gratulacyjny, w którym stwierdził, że Chiny są gotowe rozszerzyć dwustronną wymianę gospodarczą i handlową. TASS cytuje też fragmenty wystąpienia Miszustina ze wspomnianego forum. Miał powiedzieć, że "Rosja będzie nadal rozwijać stosunki z Chinami i innymi krajami, które są gotowe do współpracy". "Nasz kraj patrzy na dynamicznie rozwijające się rynki. Rozszerzyliśmy handel z szybko rozwijającymi się gospodarkami świata. Te słowa w pełni odnoszą się do naszego wielkiego przyjaciela, Chin" - powiedział premier.

Jak podał Bloomberg, na wspomniane forum zaproszono rosyjskich biznesmenów objętych sankcjami, działających w branży przemysłowej, przede wszystkim energetycznej. Po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji na Ukrainę i wejściu w życie zachodnich sankcji gospodarczych Chiny przejęły rolę głównego odbiorcy rosyjskich surowców energetycznych.

Po wystąpieniu na forum Miszustin udał się do Pekinu, gdzie spotkał się ze swoim chińskim odpowiednikiem Li Quaingiem oraz przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Premier Michaił Miszustin to najwyższy rangą rosyjski urzędnik, który odwiedził Pekin od czasu rosyjskiej agresji na pełną skalę.