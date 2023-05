Do zdarzenia doszło wieczorem w niedzielę 21 maja. Lokalne służby poinformowały, że 10-latka, uczennica szkoły parafialnej w Svedali, wspięła się na dach tej placówki i wskutek nieszczęśliwego wypadku spadła z wysokości ok. 10 metrów. Z poważnymi obrażeniami została przewieziona do szpitala w Malmö. Mimo starań lekarzy życia dziecka nie udało się uratować.

Szwecja. 10-latka spadła z dachu. Strażnik miejski łączy tragedię z tiktokowym wyzwaniem

Jak zrelacjonował szwedzki dziennik "Dagens Nyheter", już wcześniej zdarzało się, że dzieci przesiadywały na dachu szkoły w Svedali. Dostanie się tam nie jest trudne: jeśli drzwi są otwarte, wystarczy wejść po schodach, a jeśli nie, można bez kłopotu wspiąć się po niższych budynkach. - W miarę możliwości staramy się temu zapobiegać. Zatrudniamy na weekendy firmę ochroniarską - powiedział Fredrik Aksell, dyrektor wydziału edukacji w urzędzie gminy Svedala. Na łamach dziennika podano jednocześnie, że tragedia rozegrała się w długi weekend, podczas którego szkoły nikt nie pilnował. Dyrekcja placówki zapowiedziała, że budynki zostaną skontrolowane. Policja wszczęła dochodzenie.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zdarzenie było wyłącznie nieszczęśliwym wypadkiem; nie ma podejrzeń, by doszło do przestępstwa. Strażnik miejski Paul Nilsson podejrzewa, że upadek 10-latki mógł mieć coś wspólnego z niebezpiecznymi wyzwaniami z TikToka lub Snapchata, którym lokalne służby starały się zapobiegać ubiegłego lata.

- Wyzwania te polegały na bieganiu po dachach szkół. Nie wiemy, czy taki był powód w tym konkretnym przypadku, ale to poważny problem, na który opiekunowie powinni zwracać uwagę i dotyczy to nie tylko szkół w Svedali. Wszyscy musimy pomagać sobie nawzajem, aby to powstrzymać - powiedział Nilsson tabloidowi "Aftonbladet". We wszystkich szkołach w gminie Svedala powołano sztaby kryzysowe, których celem jest m.in. wsparcie psychologiczne uczniów i nauczycieli.