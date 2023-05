Słowacja przywraca kontrole graniczne. Utrudnienia do 8 czerwca

Pierwszym z wydarzeń, w którym wezmą udział światowi politycy i eksperci, będzie rozpoczynająca się w poniedziałek trzydniowa konferencja Globsec w Bratysławie. Z kolei 6 czerwca w stolicy Słowacji spotkają się prezydenci Bukaresztańskiej Dziewiątki, czyli państw tworzących wschodnie skrzydło NATO.

18. edycja konferencji Globsec odbędzie się w Bratysławie w dniach 29–31 maja. Spotkanie będzie poświęcone trzem kwestiom: kontynuacji wsparcia dla Ukrainy, wzmacnianiu odporności Europy w obliczu wojny oraz łagodzeniu w dialogu globalnych konsekwencji konfliktu, w tym ekonomicznych i w dziedzinie energetyki.

Słowacja przywraca tymczasowo kontrole graniczne

Kontrole przywrócono, aby ograniczyć ryzyko zakłócenia porządku publicznego. Wjazd na terytorium Słowacji jest od środy 24 maja możliwy tylko przez dawne przejścia graniczne. W przypadku granicy z Polską jest to 18 przejść drogowych i trzy kolejowe. Kontrole obowiązują też w portach lotniczych na Słowacji.

- Osoby podróżujące w dniach od 24 maja do 8 czerwca br. z Polski do Słowacji powinny pamiętać o posiadaniu dokumentów podróży - dowodu osobistego lub paszportu - przekazała w rozmowie z PAP rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska. Słowackie ministerstwo spraw wewnętrznych zapowiedziało, że kontrole będą prowadzone w taki sposób, aby czas oczekiwania na granicy był możliwie najkrótszy. W ochronie granic policjantów będzie wspierać każdego dnia do 150 żołnierzy.

