Plotki dotarły do Łukaszenki. Zdradził, na co zachorował. "Jeśli ktoś myśli, że umrę, niech się uspokoi"

Od tygodni mnożą się spekulacje na temat stanu zdrowia białoruskiego samozwańczego prezydenta Alaksandra Łukaszenki. Polityk 9 maja wziął udział w obchodach Dnia Zwycięstwa w Moskwie, a następnie nie był widziany przez kilka dni. Nieoficjalne doniesienia mówiły m.in. o rozległym zawale i śpiączce farmakologicznej, w którą miał zostać wprowadzony. Po sześciu dniach prezydencka kancelaria opublikowała zdjęcia Łukaszenki z wizyty w Centralnym Stanowisku Dowodzenia Sił Powietrznych i Wojsk Obrony Powietrznej. Uwagę zwracała jedna z obandażowanych dłoni, co mogło sugerować, że polityk wcześniej miał wpięty wenflon.

Polityk w poniedziałek uczestniczył w spotkaniu m.in. z kierownictwem białoruskiego resortu zdrowia, rektorami uczelni medycznych i naczelnymi lekarzami szpitali różnych szczebli. W jego trakcie nawiązał do swoich problemów zdrowotnych.

Aleksander Łukaszenka: Nie zamierzam umierać

- A jeśli ktoś myśli, że umrę, niech się uspokoi. Spokojnie. To nic innego jak jałowe dyskusje w komunikatorach internetowych i kanałach na Telegramie. Adenowirus, czy co tam było? Adenowirus. To jest nic. Karanik [były minister zdrowia - red.] się uśmiecha: leczy się w trzy dni. Ale skoro ja nie miałem możliwości się leczyć - najpierw jechałem do Moskwy, potem do subotników, potem do Grodna, a potem Homla - wszystko się skumulowało - mówił Łukaszenka, cytowany przez białoruską agencję BiełTA.

- Nie zamierzam umierać. Będziecie jeszcze ze mną cierpieć przed długi czas - dodał. Adenowirusy mogą być szczególnie groźne dla dzieci, seniorów i osób z zaburzeniami odporności. Wywołują one choroby głównie układu oddechowego, pokarmowego oraz oczu.