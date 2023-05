Największy lotniskowiec świata ma zacumować w Oslo. Rosjanie wkurzeni. "Demonstracje siły"

USS Gerald R. Ford, największy lotniskowiec na świecie, służący amerykańskiej marynarce, ma w tym tygodniu przypłynąć do Oslo. Informacja spotkała się z negatywną reakcją ze strony rosyjskiej. Dopatruje się ona w tym "nielogicznych i niezasadnych demonstracji siły".

3

U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jackson Adkins, Public domain, via Wikimedia Commons