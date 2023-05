Orban tłumaczy swoje weto ws. środków dla Ukrainy: "Nie wygrają wojny". Jest odpowiedź MSZ Ukrainy

- Wysiłki wojskowe Ukrainy są skazane na niepowodzenie, a wysyłanie dalszej pomocy doprowadzi tylko do większej liczby ofiar - mówił Viktor Orban, oceniając, że Ukraina nie wygra wojny. Ukraińskie MSZ odwołało się do słów premiera, stwierdzając między innymi, że "szef węgierskiego rządu zdjął z Rosji odpowiedzialność za agresję na Ukrainę". Jednocześnie Kijów zapowiedział kontynuację walk, bo jest to "jedyny sposób na zagwarantowanie bezpieczeństwa całej Europie".

