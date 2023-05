Przełom ws. Madeleine McCann? Policja zamknęła teren wokół zapory w Portugalii

Portugalskie władze wspomagane przez niemiecką policję rozpoczęły we wtorek przeszukiwanie zbiornika wodnego w pobliżu obszaru, w którym zaginęła Brytyjka Madeleine McCann w 2007 roku, gdy miała trzy lata - informuje Reuters.

Agencja informuje, że poszukiwania zostały zlecone przez niemiecką policję, ponieważ podejrzany Christian Brueckner, pochodzący z Niemiec, odwiedził ten obszar, gdy zaginęła Madeleine. Jak poinformowała portugalska telewizja SIC, obszar zapory został zamknięty przez policję po południu w poniedziałek. Oczekuje się, że poszukiwania odbędą się we wtorek i środę.

Funkcjonariusze rozstawili wokół miejsca niebieskie namioty i zamknęli drogi prowadzące do obiektu. Do poszukiwań przydzielono łącznie 20 funkcjonariuszy policji. Źródło zaznajomione ze śledztwem powiedziało Reutersowi, że operacja w gminie Silves była prowadzona na prośbę władz niemieckich. Inny rozmówca przekazał, że portugalska policja nie ma nadziei na przełom w sprawie.

46-letni Christian Brueckner został formalnie uznany za podejrzanego przez portugalskich prokuratorów w 2022 roku. Mężczyzna odsiaduje obecnie siedmioletni wyrok za gwałt, którego dopuścił się w 2005 roku w Portugalii na 72-latce.

Sprawa Madeleine McCann. Zaginęła podczas wakacji w Portugalii

Madeleine McCann zaginęła w maju 2007 roku, kiedy wraz z rodzicami i rodzeństwem przebywała na wakacjach w Portugalii. Czteroletnia dziewczynka zniknęła z pokoju hotelowego, podczas gdy jej rodzice byli na kolacji w restauracji znajdującej się kilka metrów dalej. Głównym podejrzanym w sprawie uprowadzenia i zabójstwa dziewczynki jest niemiecki pedofil Christian Brueckner, który w latach 1995-2007 regularnie jeździł do Algarve, w tym do kurortu, w którym zaginęła Madeleine. Mężczyzna już wcześniej skazywany był za przestępstwa na tle seksualnym. Miał dorywczo pracować w gastronomii i włamywać się do pokoi hotelowych gości.

