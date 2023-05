Tyle zostało po najbardziej zaciętej bitwie w Ukrainie. Tak wygląda obecnie Bachmut [WIDEO]

Przed inwazją Rosji ukraińskie miasto Bachmut zamieszkiwało około 70 tysięcy mieszkańców. Słynęło z kopalni soli i produkcji wina musującego. Dziś z tętniącego życiem miejsca pozostały zgliszcza, a słowo "Bachmut" budzi skojarzenia z heroiczną walką, w której wielu ludzi straciło domy i życie. Sieć obiegają dramatyczne widoki, które pozostały po najbardziej krwawej bitwie podczas wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. Skala zniszczeń Bachmutu na wideo

Krótki materiał wideo opublikowany przez "The New York Times" ukazuje skalę zniszczeń, jakie spowodowały walki na terenie miasta. Na filmie można zauważyć ruiny budynków mieszkalnych, troje ludzi, którzy wyglądają zza ściany rozpadającego się budynku oraz pojedynczy wybuch, którego dym zasłania sporą część kadru. Panorama miasta przedstawia opuszczone przez ludzi obszary. "Bachmut jest miejscem, gdzie od miesięcy trwa najdłuższa i najbardziej krwawa bitwa wojny w Ukrainie. Nagranie z drona zrobione przez The New York Times uchwyciło spalone budynki, zniszczone szkoły i liczne kratery w parkach, które teraz definiują to miasto, które dawniej było spokojnym miejscem" - czytamy we wpisie "The New York Times".

Jak informowaliśmy, prezydent Ukrainy Wołodymr Zełenski podczas szczytu G7 w Hiroszimie udzielił informacji o sytuacji w Bachmucie. - To jest tragedia. Tam już nic nie ma. Na tej powierzchni już ma budynków. Bachmut jest dziś tylko w naszych sercach - powiedział Zełenski. Biuro prasowe dementowało spekulacje, że to oznacza zwycięstwo Rosji. W sobotę Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn chwalił się w mediach społecznościowych przejęciem kontroli nad Bachmutem.

Obecnie rosyjskie wojska kontrolują większość miasta. Jak informowaliśmy, to zwycięstwo jest istotne w wymiarze propagandowym, ale w praktycznym mniej. Zdobycie gruzów Bachmutu nie ma przełomowego znaczenia dla dalszego przebiegu konfliktu zbrojnego. Ukraińskie wojsko ma przygotowane linie obronne na wzgórzach na zachód od pozostałości miasta. O dokładnych działaniach strategicznych informowaliśmy w artykule wyżej.