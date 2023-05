Duda w wywiadzie dla "WSJ": NATO rozważa "model izraelski" w pomocy dla Ukrainy. O co w nim chodzi?

Umowa gwarantująca bezpieczeństwo w stylu izraelskim umożliwiłaby transfer broni i zaawansowanych technologi, mówił Duda w wywiadzie dla "The Wall Street Journal". Porozumienie w sprawie bezpieczeństwa byłoby związane z procesem dążenia Ukrainy do przyszłego członkostwa w NATO, ale nie stwarzałoby Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego stroną konfliktu z Rosją. Prezydent nie określił dokładnie jaka broń miałaby być dostarczona, ale Polska już dostarczyła do Kijowa między innymi radzieckie samoloty MiG-29 i inny sprzęt wojskowy.

Jak donosi "WSJ", "nacisk na porozumienie w sprawie bezpieczeństwa pojawił się, gdy Zachód podjął działania mające na celu zwiększenie wsparcia dla Kijowa, w tym zapewnienie czołgów, wysokiej klasy amerykańskich i niemieckich systemów obrony powietrznej oraz zwiększenie produkcji pocisków i amunicji potrzebnej na liniach frontu - wszystko to część miliardów dolarów zachodniej pomocy wojskowej, która ma zapewnić Ukrainie, a nie Rosji, decyzje o jej przyszłości".

Duda przypomniał, ze prezydent USA odwiedzając Polskę w lutym, wspominał o koncepcji modelu izraelskiego. Z kolei urzędnik administracji Stanów Zjednoczonych powiedział, że dyskusja na temat modelu izraelskiego pojawiła się jako sposób na rozwiązanie podstawowych problemów bezpieczeństwa Ukrainy, uznając, że w najbliższym czasie nie uzyska ona członkostwa w NATO. "To całkiem zrozumiałe, że Ukraina nie może zostać członkiem NATO, kiedy na jej terytorium toczy się wojna, którą rozpoczęła Rosja" - mówił Duda. "Ale równie jasne jest, że dzięki tej wojnie Ukraina modernizuje swoją armię, zmierzając w kierunku NATO" - podkreślił. Ustalenia w zakresie bezpieczeństwa byłyby sposobem na natychmiastową pomoc ukraińskiej armii.

Pomoc dla Ukrainy oparta o model izraelski

Izrael nie należy do NATO, więc Stany Zjednoczone nie są zobowiązane traktatem do przyjścia temu państwu z pomocą. Jednak jak podkreśla "WSJ", "przez dziesięciolecia Izrael cieszył się szczególnymi stosunkami z USA jako najwierniejszym partnerem Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie, a także największym skumulowanym odbiorcą pomocy zagranicznej USA od czasów II wojny światowej". Pomoc Waszyngtonu dla Izraela aktualnie zobowiązuje USA do dostarczenia 38 miliardów dolarów pomocy wojskowej w latach 2019-2028. Według zachodnich urzędników podobny układ w stosunku z Ukrainą mógłby zmienić wynik jej obecnego konfliktu z Rosją.

Fabrice Pothier, były szef NATO ds. polityki, powiedział, że powodzenie tego porozumienia będzie zależeć od szczegółów zawartej umowy. - Pakt musi być wystarczająco wiążący, aby był wiarygodny - w przeciwnym razie Rosjanie nie wezmą go na poważnie, nie odstraszy ich i nie zapobiegnie kolejnej wojnie - powiedział. Z kolei Duda w wywiadzie dla amerykańskiej gazety podkreślił, że "Rosja musi dziś zrozumieć, że Ukraina ma te gwarancje bezpieczeństwa i że nie wygasną one z czasem i zmęczeniem Zachodu".

Prezydent Wołodymyr Zełenski wielokrotnie podkreślał, że celem Ukrainy jest odzyskanie ziem zajętych przez Rosję od 2014 roku, w tym okupowanego Krymu. Odrzucił pomysł zawieszenia broni, tłumacząc, że jakakolwiek przerwa w walkach pozwoli wyczerpanej armii Moskwy na przegrupowanie się i przeprowadzenie kolejnych ataków.