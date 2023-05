Zobacz wideo Maciej Lasek gościem Porannej rozmowy w Gazeta.pl (23.05)

Jak podało rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych, samolot z Miszustinem na pokładzie wylądował w Szanghaju w poniedziałek późnym wieczorem. Na lotnisku przywitali go ambasador Rosji w Chinach Igor Morgulow i jego chiński odpowiednik Zhang Hanhui - podaje AFP. Chiński rządowy anglojęzyczny portal Global Times w mediach społecznościowych umieścił nagranie, na którym widać kołujący na lotnisku rosyjski samolot.

Chiny. Wizyta premiera Rosji. W planach spotkanie z Xi Jinpingiem

Michaił Miszustin w czasie dwudniowej wizyty najpierw, w Szanghaju, ma wziąć udział w forum biznesowym, rozmawiać z przedstawicielami "rosyjskich kręgów biznesowych". Jak podał Bloomberg, na wspomniane forum rosyjsko-chińskie zaproszono rosyjskich biznesmenów objętych sankcjami, działających w branży przemysłowej, przede wszystkim energetycznej. Po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji na Ukrainę i wejściu w życie zachodnich sankcji gospodarczych Chiny przejęły rolę głównego odbiorcy rosyjskich surowców energetycznych.

Później, według rosyjskiej agencji informacyjnej TASS, premier Rosji ma udać się do Pekinu, gdzie spotka się ze swoim chińskim odpowiednikiem Li Quaingiem oraz przywódcą Chin Xi Jinpingiem. TASS cytuje też już fragmenty wystąpienia Miszustina ze wspomnianego forum. Miał powiedzieć, że "Rosja będzie nadal rozwijać stosunki z Chinami i innymi krajami, które są gotowe do współpracy" (to fragment artykuł TASS).

"Nasz kraj patrzy na dynamicznie rozwijające się rynki. Rozszerzyliśmy handel z szybko rozwijającymi się gospodarkami świata. Te słowa w pełni odnoszą się do naszego wielkiego przyjaciela, Chin" -powiedział Miszustin.