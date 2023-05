Wyciekła rozmowa Putina z Kadyrowem. Prezydent Rosji spytał o wygląd przywódcy Czeczenii

19 maja w Piatigorsku w południowej części Rosji odbyły się obrady Rady ds. Stosunków Międzyetnicznych. Wzięli w niej udział prezydent Rosji Władimir Putin oraz przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow. Podczas obrad Putin zwrócił uwagę na wygląd Kadyrowa.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Śmiszek: Polska kreuje się na adwokata interesów Ukrainy

Rosja. Władimir Putin komentuje brodę Kadyrowa

Władimir Putin podczas obrad niespodziewanie zwrócił uwagę na brodę Ramzana Kadyrowa. - Ramzan, moim zdaniem twoja broda stała się jeszcze dłuższa, prawda? - spytał Putin. - Tak, pozwoliłem jej rosnąć - odpowiedział zmieszany Kadyrow. Przywódca Czeczenii skomentował sytuację również na Telegramie.

Rosyjski opozycjonista: Putin szykuje się do wojny ze zjednoczonym Zachodem

"Później, już na naszym oddzielnym osobistym spotkaniu, Władimir znowu żartował z brody, a ja wyjaśniłem, że zapuszczam ją na czas operacji specjalnej. Jednak nasi bojownicy również to robią, ponieważ dla nas, jako obrońców, jest to nie tylko obowiązek wobec ojczyzny, to także święty dżihad przeciwko satanistom, którzy wkraczają w wartości religijne i tradycyjne instytucje zdrowego społeczeństwa" - napisał Kadyrow.

Anton Geraszczenko, doradca szefa MSW Ukrainy odniósł się do opublikowanego filmu. "Putin uważnie śledzi wielkość brody Kadyrowa. Dobrze wiedzieć, że w Rosji wszystko inne jest w porządku" - skomentował Geraszczenko na Twitterze.

Kadyrow gibie się i "pozdrawia" z czołgu. "Teraz widzieliście już wszystko"

Kadyrow wspiera Putina

Przywódca Czeczenii jeszcze w latach 90. walczył przeciwko rosyjskiej władzy. W czasie I wojny czeczeńskiej był jednym z dowódców czeczeńskich separatystów w walce przeciwko rosyjskim wojskom federalnym.

Już w czasie II wojny czeczeńskiej (lata 1999-2009) stał po stronie Rosji i Władimira Putina. Obecnie popiera wojnę w Ukrainie. Kadyrow ma nieograniczoną władzę w Czeczenii głównie dzięki przychylności Kremla. Jest tam uznawany za człowieka Putina w Czeczenii. Jego majątek jest szacowany na ponad 200 mln dolarów.