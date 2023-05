Jak podaje AP, portugalska policja prowadząca śledztwo w sprawie zaginięcia Madeleine McCann przeprowadzi poszukiwania w zbiorniku wodnym w Portugalii - 16 lat po zaginięciu dziewczynki. Przeszukanie zapory Arade rozpocznie się we wtorek, 50 kilometrów od miejsca zaginięcia Madeleine w Praia da Luz.

REKLAMA

Poszukiwania zostały zlecone przez niemiecką policję, ponieważ podejrzany Christian Brueckner, pochodzący z Niemiec, odwiedził ten obszar, gdy zaginęła Madeleine. Jak poinformowała portugalska telewizja SIC, obszar zapory został zamknięty przez policję po południu w poniedziałek. Oczekuje się, że poszukiwania odbędą się we wtorek i środę. Funkcjonariusze rozstawili wokół miejsca niebieskie namioty i zamknęli drogi prowadzące do obiektu. Do poszukiwań przydzielono łącznie 20 funkcjonariuszy policji. 46-letni Christian Brueckner został formalnie uznany za podejrzanego przez portugalskich prokuratorów w 2022 roku. Mężczyzna odsiaduje obecnie siedmioletni wyrok za gwałt, którego dopuścił się w 2005 roku w Portugalii na 72-latce.

Niemiecki prokurator mówił o "dowodach materialnych" dot. śmierci zaginionej Madeleine McCann

- Nie mamy dowodów na to, że Maddie wciąż żyje. A to, co wiemy, sugeruje, że nie żyje. Właściwie nie mamy innego pola manewru - mówił w wywiadzie w 2020 roku Hans Christian Wolters. Prokurator dodał, że rodzice dziewczynki przesłuchiwani byli jedynie jako świadkowie. Wcześniej to właśnie portugalscy policjanci sprawdzali rodziców jako potencjalnych sprawców zaginięcia 4-latki. W czerwcu prokurator mówił, że policja nadal zbiera informacje na temat dawnych miejsc pobytu Christiana Bruecknera, by można było prowadzić poszukiwania ciała dziewczynki. Śledczy przyznawali wtedy, że nie mają wystarczająco twardych dowodów na to, by postawić niemieckiego pedofila przed sądem.

Wierzyła, że jest Madeleine McCann. Jej telefon miała przejąć policja

Sprawa Madeleine McCann. Zaginęła podczas wakacji w Portugalii

Madeleine McCann zaginęła w maju 2007 roku, kiedy wraz z rodzicami i rodzeństwem przebywała na wakacjach w Portugalii. Czteroletnia dziewczynka zniknęła z pokoju hotelowego, podczas gdy jej rodzice byli na kolacji w restauracji znajdującej się kilka metrów dalej. Głównym podejrzanym w sprawie uprowadzenia i zabójstwa dziewczynki jest niemiecki pedofil Christian Brueckner, który w latach 1995-2007 regularnie jeździł do Algarve, w tym do kurortu, w którym zaginęła Madeleine. Mężczyzna już wcześniej skazywany był za przestępstwa na tle seksualnym. Miał dorywczo pracować w gastronomii i włamywać się do pokoi hotelowych gości.