Zacharowa poucza "niewykształconych" ws. reperacji wojennych. "Proponuję zażądać połowy Polski"

"Niewykształconym przypominam o wkładzie ZSRR w wyzwolenie Warszawy" - przekazała Rzeczniczka MSZ Rosji, Maria Zacharowa w odpowiedzi na słowa Arkadiusza Mularczyka. Wiceminister spraw zagranicznych przekazał, że Polska zaczęła obliczać szkody z działań ZSRR w trakcie oraz po II wojnie światowej.

3

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation/ Creative Commons Attribution 4.0 Licence.