Coś się dzieje w Biełgorodzie. Obwód został zaatakowany. Poinformowano Putina

"Rosyjski Korpus Ochotniczy i Legion 'Swoboda Rosji', organizacje złożone z Rosjan, którzy walczą po stronie ukraińskiej, przekroczyły granicę z Rosją i zaatakowały posterunki graniczne w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim. Atak poprzedziło przygotowanie artyleryjskie. Na pograniczu trwają zacięte walki. 'Legion Swoboda Rosji' informuje, że udało im się całkowicie wyzwolić osadę Kozinka, a odziały szturmowe wkroczyły do miejscowości Grajworon. Mamy regularne walki prowadzone przez oddziały rosyjskie wspierające Ukrainę na terytorium Rosji" - poinformował w poniedziałek Mateusz Lachowski, polski korespondent wojenny znajdujący się w Ukrainie. Rosyjski Korpus Ochotniczy i Legion "Swoboda Rosji" ogłosiły wyzwolenie miejscowości Kozinka i Gora-Podoł. Dodali, że weszli do rosyjskiego miasta Grajworon i wezwali mieszkańców rosyjskich regionów przygranicznych, aby pozostali w domu i "nie stawiali oporu". Legion walczący po stronie Ukrainy nagrał również wideo, na którym wzywają Rosjan do walki o Rosję wolną od Władimira Putina. W poniedziałek rano bojownicy Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego przekazali na swoim kanale na Telegramie, że znajdują się na terenie Rosji. Na nagraniach widać było żołnierzy na tle znaków z nazwami miejscowości w rosyjskich obwodach briańskim i biełgorodzkim. Wspomniane rosyjskie formacje walczące po stronie Ukrainy są oficjalnie niezależne od Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rosyjski obwód graniczący z Ukrainą zaatakowany. Trwa ewakuacja w obwodzie biełgorodzkim

Jak poinformował gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow, "grupy sabotażowe i rozpoznawcze Sił Zbrojnych Ukrainy weszły na teren rejonu grajworońskiego. Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej, wraz ze strażą graniczną i Gwardią Narodową oraz FSB podejmują niezbędne środki, by wyeliminować wroga". Wcześniej Gładkow poinformował o ostrzelaniu z ukraińskiej strony kilku wsi w rejonie miasta Grajworon.

Wśród mieszkańców obwodu wybuchła panika. Jak przekazał korespondent Kyiv Post, Jason Smart trwa masowa ewakuacja, sznury aut ustawiają się w kolejce, aby opuścić Biełgorod. Rosjanie mogli usłyszeć taki komunikat w radiu: "Mieszkańcy Biełgorodu, wzywamy was do szybkiej ewakuacji. Pozostanie w Biełgorodzie nie jest bezpieczne. Biełgorod będzie wolny". Jak podaje rosyjska agencja państwowa Ria Novosti, w wyniku działań ugrupowań militarnych ranne od odłamków zostały trzy osoby.

W ocenie Jarosława Wolskiego ta operacja militarnie jest "pomijalna", ale "propagandowo ma duży sens". Dzięki niej siły rosyjskie między innymi muszą skupić się na nowo zaatakowanych terenach, co sprawia, że zostaną rozciągnięte na większym obszarze.

Atak na obwód biełgorodzki. Pieskow: Putin został poinformowany

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, przekazał, że "ministerstwo obrony, FSB i Służba Graniczna poinformowały Prezydenta Federacji Rosyjskiej - Naczelnego Wodza o próbie przełamania ukraińskiej grupy dywersyjnej w regionie Biełgorodu. Trwają prace nad wypchnięciem ich z terytorium Rosji i zniszczeniem tej grupy dywersyjnej". W jego ocenie wspomniany atak został przeprowadzony w celu odwrócenia uwagi od Bachmutu, który praktycznie już został zajęty przez siły Federacji Rosyjskiej.

