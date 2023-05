Rosyjski opozycjonista: Władimir Putin przygotowuje się do wojny ze zjednoczonym Zachodem

Leonid Gozman, rosyjski opozycjonista i były doradca prezydenta Borysa Jelcyna, w rozmowie z "Rzeczpospolitą" odniósł się do tego, jak długo gospodarz Kremla jest w stanie prowadzić trwającą już od ponad roku wojnę w Ukrainie.

REKLAMA

- Putin jest jednym z najbardziej niezależnych ludzi na świecie. Od nikogo i od niczego nie zależy, stracił również związek z rzeczywistością. (...) Dlatego uważam, że żadne społeczne czy gospodarcze trudności kraju nie powstrzymają go. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, wprowadzi system kartek żywnościowych. Siłą zapędzi ludzi do pracy w zakładach przemysłu zbrojeniowego. Jest gotów poświęcić dowolną ilość ludzi, nie przejmuje się liczbą ofiar. Nie obchodzi go to, że mobilizacja rujnuje naszą gospodarkę. Putin nigdy się nie zatrzyma. Chyba że zostanie zatrzymany przez innych - uważa Gozman.

Zobacz wideo Alaksandr Łukaszenka odwiedził w Moskwie Putina

Jak podkreśla opozycjonista, po ponad 15 miesiącach wojny budżet kraju ma spory deficyt i to wynika nawet z oficjalnych danych. Wprowadzone po inwazji na Ukrainę sankcje na dobre zaczęły działać pod koniec ubiegłego roku. - Sytuacja gospodarcza się pogarsza, a będzie jeszcze gorzej. Putin w pierwszej kolejności będzie za wszelką cenę wspierał Moskwę i Petersburg, by życie tam wyglądało normalnie - dodaje.

Gozman: Putin przygotowuje się do wojny ze zjednoczonym Zachodem

Jak ocenia Gozman, Putin prawdopodobnie rzeczywiście wierzy w to, że władze Ukrainy są marionetkami Zachodu i że są sterowane z Waszyngtonu. Zdaniem rozmówcy "Rz" Putin może też uważać, że wojna z NATO jest nieunikniona. I dlatego chce się do niej przygotować. - W jaki sposób? Wydłużyć wojnę z Ukrainą, w konsekwencji podpisać jakąś umowę pokojową i szybko się zbroić. Myślę, że Putin przygotowuje się do wojny ze zjednoczonym Zachodem - podsumowuje.

Dopytywany, czy wojna z Zachodem nie oznaczałaby globalnej wojny nuklearnej, stwierdził, że optymistyczne jest to, że Putin dotychczas nie użył broni atomowej. Jak podkreśla Gozman, nie powstrzymał się jednak z powodów humanitarnych. - Widzę tu dwie przyczyny: boi się uderzenia odwetowego albo jego arsenał nuklearny jest w opłakanym stanie. Wygląda więc na to, że potrzebuje czasu, również po to, by rozbudować potencjał nuklearny. Stąd płynące z Moskwy apele o zawieszenie broni i zawarcie rozejmu - stwierdza.

Zmasowany ostrzał Ukrainy. Pociski spadały na budynki cywilne

Państwa G7 przygotowują nowe sankcje na Rosję

W czasie szczytu państw G7 (najbogatszych na świecie) w Hiroszimie głównym tematem rozmów była wojna w Ukrainie i kolejne restrykcje na handel z Federacją Rosyjską. Kraje G7 planują wprowadzenie systemu śledzenia diamentów, aby ułatwić określenie ich pochodzenia i tym samym zmniejszyć liczbę drogocennych kamieni pochodzących z Rosji. Ma to być poważne uderzenie w gospodarkę reżimu Władymira Putina, gdyż do tej pory handel rosyjskimi diamentami nie był praktycznie ograniczony i nadal przynosi Rosji znaczące zyski. W 2021 roku przychody z eksportu rosyjskich kamieni szlachetnych wyniosły 4 miliardy dolarów.

Dodatkowe sankcje wprowadzą również Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Amerykańska administracja chce rozszerzyć listę rosyjskich firm, z którymi zakazany będzie handel, szczególnie jeśli chodzi o eksport nowoczesnych technologii. Z kolei rząd w Londynie sankcjami obejmie 86 firm i osób związanych z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym, metalurgicznym, energetycznym i stoczniowym.

Są najnowsze dane o pensjach w Polsce. Kolejny dwucyfrowy skok