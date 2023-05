Zmasowany ostrzał Ukrainy. Pociski spadały na budynki cywilne

Nad ranem Rosjanie zaatakowali rakietami i dronami ukraiński Dniepr. Atak trwał ponad półtorej godziny. W mieście, znajdującym się w środkowo-wschodniej części Ukrainy, było słychać około piętnastu eksplozji. W poście w Telegramie gubernator Dniepru Serhij Łysak przekazał, że atak udało się odeprzeć. Nad regionem zestrzelono 15 dronów i cztery pociski manewrujące, a osiem osób zostało rannych, w tym trzy trafiły do szpitala. Łysak dodał, że dziesiątki pojazdów zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Ucierpiało także dziewięć budynków mieszkalnych, kilka domów prywatnych, sklepy, przedszkole i budynki administracyjne.

Część ataków została przeprowadzona za pomocą systemów obrony przeciwlotniczej S-300, które są nieprecyzyjne. "To jeszcze raz pokazuje taktykę siania terroru, którą chcą stosować Rosjanie. Prawdopodobieństwo kolejnych ataków rakietowych i powietrznych na terytorium Ukrainy pozostaje bardzo wysokie" - napisano w komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraina. Sytuacja w Bachmucie i na innych odcinkach frontu

''The Guardian'', powołując się na źródła ukraińskie, informuje, że miasto Bachmut w Donieckim Zagłębiu Węglowym pozostaje epicentrum walk. Rosjanie nadal prowadzą tam działania ofensywne, a walka o miasto trwa. Siły zbrojne Ukrainy przekazały, że w ciągu ostatniego dnia Rosjanie ''bezskutecznie próbowali odzyskać utracone pozycje na południe od [pobliskiej] osady Iwaniwske''. Trwają też zaciekłe walki na innych kierunkach.

Rosjanie w ciągu kilkumiesięcznych walk praktycznie zrównali Bachmut z ziemią. Kontrolują zdecydowaną większość wyludnionego miasta. Jak jednak zaznacza gen. Ołeksandr Syrski - dowódca Sił Lądowych ukraińskiej armii - jego żołnierze powstrzymują dalsze przesuwanie się Rosjan, ale też konsekwentnie prowadzą ofensywę na flankach miasta - zajmują kolejne terytoria i są coraz bliżej taktycznego otoczenia sił rosyjskich. Podczas inspekcji kierunku bachmuckiego gen. Syrski zwracając się do ukraińskich żołnierzy podkreślał, że codziennie niszczą oni wroga i są tymi, którzy obalili mit o Grupie Wagnera.

Według analityków z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, walczące w Bachmucie rosyjskie najemnicze oddziały Wagnera wyczerpały swój potencjał i nie są zdolne do działań ofensywnych poza miastem. Poza Bachmutem najgorętsze odcinki frontu to Marjinka, Awdijiwka, oraz kierunki Kupiańska i Łymanu. W sumie, jak informuje ukraiński Sztab Generalny - ostatniej doby doszło do 37 starć z wrogiem.