Podczas niedzielnej modlitwy na placu świętego Piotra w Rzymie papież wezwał frakcje, które walczą ze sobą o władzę w Sudanie, do złożenia broni. Franciszek wyraził też "smutek z powodu przemocy, która trwa od ponad miesiąca w tym afrykańskim kraju". - Zachęcając do osiągniętych do tej pory częściowych porozumień, ponawiam moją szczerą prośbę o odłożenie broni. Wzywam wspólnotę międzynarodową, aby nie szczędziła wysiłków, aby dialog zwyciężył i aby cierpienie ludzi mogło zostać złagodzone - mówił papież.

Papież z osobliwym przesłaniem o wojnie. "Nie przyzwyczajajmy się"

Następnie Franciszek zaapelował do wiernych w Watykanie i wszystkich wsłuchujących się w jego słowa, aby "nie przyzwyczajać się do wojny".

Proszę, nie przyzwyczajajmy się do konfliktów i przemocy, nie przyzwyczajajmy się do wojny, proszę. I bądźmy nadal blisko udręczonego narodu ukraińskiego

- mówił papież. Franciszek w niedzielę zapewnił też o tym, że pamięta o mieszkańcach regionu Emilia-Romania, który jest pustoszony przez katastrofalną powódź. W niedzielę region odwiedza włoska premierka Giorgia Meloni, która wcześniej wróciła do Włoch ze szczytu państw grupy G7 w Japonii. Władze regionu w środkowych Włoszech oceniają, że niebezpieczeństwo osuwisk pozostaje bardzo wysokie. Dotkniętych skutkami ulewnego deszczu i powodzi jest sto gmin - informuje agencja Ansa. Liczba ewakuowanych mieszkańców maleje, obecnie jest to ok. 26 tys. osób.

Papież powierzył kardynałowi Zuppiemu misję pomocy w złagodzeniu napięć na Ukrainie

W sobotę Franciszek powierzył kardynałowi Matteo Zuppiemu misję pomocy w złagodzeniu napięć na Ukrainie. Kardynał Zuppi to arcybiskup Bolonii i przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni, potwierdził, że papież przekazał kardynałowi Zuppiemu odpowiedzialność za kierowanie misją, która "przyczyni się do złagodzenia napięć w konflikcie ukraińskim". - Arcybiskup ma porozumiewać się w tej sprawie z Sekretariatem Stanu. Wyrażamy nadzieję, że może to zapoczątkować drogę pokoju - powiedział Matteo Bruni. Dodał, że formuła tej misji i termin, są ustalane. Z kolei watykańskie źródło dyplomatyczne, na które powołuje się Reuters, przekazało, że Zuppi spróbuje spotkać się osobno z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem.

Ukraina: "Nasze wojska wzięły Bachmut w półokrążenie". Kreml ogłasza sukces

