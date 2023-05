Prigożyn chwali się zajęciem Bachmutu. Eksperci ISW komentują: Czysto symboliczne

"Ogłoszone przez Prigożyna zwycięstwo nad [...] obszarami Bachmutu jest czysto symboliczne, nawet jeśli jest prawdziwe. Kilka ostatnich bloków miejskich wschodniego Bachmutu, które - jak twierdzi Prigożyn - zostały zdobyte przez siły Grupy Wagnera, nie mają znaczenia taktycznego ani operacyjnego. Ich przejęcie nie daje siłom rosyjskim operacyjnie znaczącego terytorium do kontynuowania operacji ofensywnych, ani żadnej szczególnie silnej pozycji, z której można by bronić się przed ewentualnymi ukraińskimi kontratakami" - czytamy w codziennym raporcie Instytutu Studiów nad Wojną. Zdaniem analityków amerykańskiego think tanku siły rosyjskie są zbyt osłabione, by realizować cel wyznaczony w styczniu - prowadzenie dalszych działań ofensywnych i osiągnięcie granic obwodu donieckiego.

ISW dodaje także, że ogłaszane przez Prigożyna zdobycie części Bachmutu "nie ma strategicznego znaczenia, ponieważ nie pozwoli wyczerpanym wagnerowcom ani konwencjonalnym siłom rosyjskim na stworzenie znaczącej odskoczni do dalszych operacji ofensywnych". Jak przekazuje think tank ukraińskie kontrataki na północ, zachód i południowy zachód od Bachmutu "skomplikują wszelkie dalsze rosyjskie postępy poza miastem w najbliższej przyszłości".

Wojna w Ukrainie. Rosjanie koncentrują się wokół Kupiańska, Łymanu, Bachmutu, Awdijiwki i Marjinki

Ukraiński Sztab Generalny przekazał w niedzielę, że siły rosyjskie nadal koncentrują główne wysiłki w okolicach Kupiańska, Łymanu, Bachmutu, Awdijiwki i Marjinki. W ciągu ostatnich 24 godzin na wskazanych obszarach frontu doszło do 53 starć bojowych. W epicentrum działań wojennych są Bachmut i Marjinka.

Ukraińska armia zaznacza, że w ciągu minionej doby Rosjanie przeprowadzili siedem nalotów rakietowych i 70 z powietrza, 48 razy ostrzelali rakietami pozycje wojsk Ukrainy i obszary zamieszkane. Ucierpieli cywile, prywatne budynki mieszkalne i inna infrastruktura cywilna zostały zniszczone lub uszkodzone. Naloty rakietowe Rosjanie przeprowadzili na Słowiańsk, Kramatorsk, Drużkiwkę, Bachmut, Iwaniwśke, Białą Górę, Kurdiumiwkę i Toreck. Ucierpiały też między innymi Wasiukiwka, Orichowo-Wasyliwka, Hryhoriwka, Bohdaniwka, Czasiw Jar. Ukraińska armia dodaje, że Rosjanie prowadzą działania obronne na kierunkach zaporoskim i chersońskim.

Z kolei ukraińskie siły Powietrzne Sił Obronnych przeprowadziły 10 nalotów na obszary, na których skoncentrowano personel i sprzęt wojskowy wojsk Federacji Rosyjskiej. Zniszczyły również cztery szturmowe i siedem rozpoznawczych dronów. Ukraińskie oddziały rakietowe i jednostki artylerii uderzyły w cztery rejony koncentracji broni i sprzętu wojskowego Rosjan, w skład amunicji, cztery jednostki artylerii na stanowiskach strzeleckich i jedno urządzenie obrony powietrznej.