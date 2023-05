Propagandystka Kremla panikowała, że wysłano jej ładunek wybuchowy. Okazało się, że to wibrator

Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

"Na moje nazwisko w pracy wysłano paczkę zawierającą ślady materiałów wybuchowych (wykryte przez ochronę). Sprawą zajmuje się policja" - poinformowała w piątek na Telegramie Margarita Simonjan, rosyjska prezenterka telewizyjna i naczelna propagandystka Kremla. Jak się okazało, w paczce nie znajdował się ładunek wybuchowy, a zabawka erotyczna prosto z Hongkongu.

Ładunek wybuchowy w przesyłce dla Simonjan. Okazało się, że to... niebieska zabawka erotyczna

Zaledwie 11 minut później Simonjan opublikowała kolejny wpis na swoim profilu w mediach społecznościowych. "Paczka z Hongkongu. Nie było w niej ładunku wybuchowego. Ale okazało się, że to jest to. Mówią, że to jakiś rodzaj 'wibratora' do seksualnych przygód. Dla mnie wygląda jak piórnik. Moje życie staje się coraz bardziej ekscytujące" - napisała redaktorka naczelna RT. "Pociski do Grupy Wagnera zostały wysłane pod zły adres" - żartuje z sytuacji Nexta na Twitterze.

Kim jest Margarita Simonyan?

Margarita Simonyan studiowała dziennikarstwo na uniwersytecie w Kubaniu. Jako 19-latka została korespondentką telewizyjną w Krasnodarze. Wyjechała do Czeczenii, gdzie zgodnie z linią Kremla opowiadała o działaniach wojennych, co zapewniło jej przepustkę do ścisłego grona pracowników mediów współpracujących z władzą. Gdy miała 25 lat objęła stanowisko redaktorki naczelnej kanału informacyjnego Russia Today (teraz RT). Szybko stała się jedną z kluczowych postaci rosyjskiej propagandy, promując m.in. pozytywny stosunek do aneksji Krymu i działań prowadzonych w Donbasie. 23 lutego 2022 roku Rada Unii Europejskiej nałożyła na Rosjankę sankcje za wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

