"Sprawę przeciwko prokuratorowi wszczęto na podstawie artykułów kodeksu karnego o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osoby świadomie niewinnej, połączone z bezprawnym oskarżeniem osoby o popełnienie ciężkiego lub szczególnie ciężkiego przestępstwa, a także przygotowanie do ataku na przedstawiciela państwa obcego korzystającego z ochrony międzynarodowej w celu skomplikowania stosunków międzynarodowych" - pisze rosyjski Interfax, który opisuje nakaz jako bezprawny i dotykający osoby niewinne. Oskarżonymi w sprawach byli prokurator MTK Karim Ahmad Khan, który wystąpił o aresztowanie oraz sędziowie, którzy wydali nakaz Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala i Sergio Gerardo Ugalde Godinez.

"Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Karim Ahmad Khan w ramach dochodzenia karnego wysłał wniosek do Izby Przygotowawczej II Międzynarodowego Trybunału Karnego o wydanie nakazu aresztowania obywateli rosyjskich" - podała komisja śledcza. Na podstawie petycji, według Komitetu Śledczego, sędziowie MTK "podjęli bezprawne decyzje o aresztowaniu Prezydenta Federacji Rosyjskiej i Rzecznika Praw Dziecka przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej" - donosi rosyjski portal.

"Ściganie karne jest oczywiście nielegalne, ponieważ nie ma podstaw do ścigania karnego" - głosi oświadczenie. W komunikacie powołano się na Konwencje o zapobieganiu i karaniu zbrodni przeciwko osobom chronionym międzynarodowo z dnia 14.12.1973 roku, gdzie "głowy państw korzystają z absolutnego immunitetu spod jurysdykcji obcych państw".

Przypomnijmy, że Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał w marcu nakazy aresztowania Władimira Putina oraz rosyjskiej komisarz ds. praw dziecka Marii Aleksiejewny Lwowej-Biełowej. Jak głosiło oświadczenie, Władimir Putin ma być "odpowiedzialny za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji ludności (dzieci) oraz bezprawnym przesiedleniu ludności (dzieci) z okupowanych obszarów Ukrainy do Rosji". "Zbrodnie miały zostać popełnione na okupowanym terytorium Ukrainy co najmniej od 24 lutego 2022 roku. Istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Putin ponosi indywidualną odpowiedzialność karną za wyżej wymienione zbrodnie, za popełnienie czynów bezpośrednio, wspólnie z innymi i/lub za pośrednictwem innych osób oraz za brak właściwej kontroli nad cywilnymi i wojskowymi podwładnymi, którzy popełnili te czyny lub dopuścili do ich popełnienia, a którzy podlegali jego rzeczywistej władzy i kontroli, zgodnie z odpowiedzialnością zwierzchnika" - zaznaczył MTK.