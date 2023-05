Białoruś. "Zęby smoka" blisko granicy z Ukrainą. Łukaszenka "boi się już własnego cienia"

W obwodzie homelskim (Białoruś) przy drodze w pobliżu miejscowości Kalinino trwają prace budowlane - wynika z informacji grupy Biełaruski Hajun, która informuje o zaobserwowaniu tam dużej ilości sprzętu budowlanego. Najprawdopodobniej służy on do fortyfikacji. Dodatkowo "10 kilometrów od Homla, przy trasie M8 w kierunku granicy z Ukrainą, pojawiła się linia umocnień przeciwczołgowych, tzw. 'zębów smoka'" - czytamy we wpisie zamieszczonym na Telegramie.

Białoruś. Fortyfikacje blisko granicy z Ukrainą. W jakim celu powstają?

Miejsce instalacji fortyfikacji od granicy z Ukrainą dzieli około 20 kilometrów. W jakim celu powstają? Odpowiedź na to pytanie nie jest jasna. Biełaruski Hajun przypomina, że w czwartek 18 maja Alaksandr Łukaszenka przed Zgromadzeniem Parlamentarnym Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym nazywał ukraińską kontrofensywę "dezinformacją", jest więc mało prawdopodobne, by miał obawiać się rzekomego ataku ze strony Ukrainy, co zresztą byłoby tezą wpisującą się w propagandową retorykę dyktatorów Rosji i Białorusi.

Grupa przypomniała też, że w Homlu trwają ćwiczenia obrony terytorialnej. Niewykluczone więc, że budowa obwarowań jest po prostu jednym z elementów owych ćwiczeń.

Były rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Władysław Sełezniow w rozmowie z Biełsatem stwierdził, że działania podejmowane przez Łukaszenkę są "absolutnie bezsensowne". - Czasem wydaje mi się, że białoruski dyktator boi się już własnego cienia - skomentował. Jego zdaniem dyktator w ten sposób może próbować skonsolidować białoruskie społeczeństwo, strasząc je ukraińską napaścią. Nawiązał też do oświadczenia Łukaszenki na temat kontrofensywy Ukraińców. - Łukaszenka stara się w ten sposób zmienić temat dnia. Wszyscy omawiają jego zdrowie, a on wydaje sprzeczne oświadczenia, by ludzie nad nimi dyskutowali, a nie o jego zdrowiu - stwierdził.

Czym są "zęby smoka"?

"Zęby smoka" to bariera przeciwczołgowa znana z okresu II wojny światowej. Fortyfikacje te miały na celu spowolnienie natarcia czołgów wroga i wystawienie ich na cel broni przeciwpancernej. Do stworzenia fortyfikacji używano żelbetonowych brył w kształcie ostrosłupa o wysokości do 120 centymetrów. Ustawione w kilku rzędach bryły stanowiły dla czołgów przeszkodę nie do pokonania ze względu na niskie zawieszenie. Nie był też one wystarczająco silne, by pod swoim naporem skruszyć tak dużą ilość betonu. Tego typu barierę kilkukrotnie stosowali również Rosjanie po ataku na Ukrainę.