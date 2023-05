Rosyjskie elitarne jednostki Specnazu na pograniczu ukraińskim. "Mają przejąć działania dywersyjne"

Na ukraińsko-rosyjskie pogranicze ściągane są elitarne jednostki Specnazu - poinformował w piątek portal Centrum Sprzeciwu Narodowego, prowadzony przez Siły Operacji Specjalnych armii ukraińskiej. Jak dodano w komunikacie, jednostki mają prowadzić działania dywersyjne i przeciwdziałać dywersji sił ukraińskich.

''Elitarne rosyjskie oddziały przybyły do Tiotkino w obwodzie kurskim, który graniczy z należącym do Ukrainy obwodem sumskim. Centrum Sprzeciwu Narodowego informuje, że są tam jednostki z 3. Specjalnej Brygady Specnazu z Togliatti w obwodzie samarskim oraz 22. Specjalnej brygady Specjalnego Przeznaczenia ze Stepnoj w obwodzie rostowskim. Obie brygady podlegają rosyjskiemu wywiadowi wojskowemu GRU'' - czytamy we wpisie, który cytuje PAP.

W ocenie ekspertów portalu oczekuje się od nich, że podniosą morale rosyjskich wojsk. Innym ich zadaniem ma być tłumienie i reagowanie na działania partyzanckie w regionie przygranicznym. Jednostki Specnazu brały udział w obu wojnach czeczeńskich, wojnie w Syrii i uczestniczyły w przejmowaniu Krymu. Podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę poniosły poważne straty.

ISW: Ukraińcy przejęli inicjatywę w Bachmucie

Analitycy z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną twierdzą, że Ukraińcy przejęli taktyczną inicjatywę w Bachmucie. Od kilku dni ukraińskie wojsko przesuwa tam swoje pozycje w głąb terytorium zajmowanego przez Rosjan.

Choć szturmy nie są początkiem dużej kontrofensywy, to jednak oznaczają przejęcie przez Ukraińców inicjatywy. W ostatnich dniach Ukraińcy wyzwolili ponad 20 kilometrów kwadratowych terytoriów na przedmieściach Bachmutu. O wyzwoleniu kolejnych kilku kilometrów poinformowała wczoraj 3. samodzielna brygada szturmowa.

Jednocześnie rosyjska armia nie rezygnuje z powietrznych ataków na ukraińskie miasta. W nocy dronami został zaatakowany Kijów. W wielu obwodach Ukrainy ogłaszano alarmy bombowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła wszystkie drony atakujące stolicę. Rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego Południe ukraińskiej armii Natalia Humeniuk poinformowała, że niespokojnie było też w południowych obwodach. Rosjanie z okrętów na Morzu Czarnym wystrzelili rakiety Kalibr. Trzy udało się strącić nad obwodem mikołajowskim. Doszło też do trafienia w zakład przemysłowy w Krzywym Rogu, gdzie jedna osoba została ranna. W nocy ukraińskie media donosiły też o wybuchach słyszanych na zachodzie kraju - we Lwowie, Łucku i obwodzie rówieńskim.

