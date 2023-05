F-16 dla Ukrainy. Media: Biały Dom pozwoli sojusznikom przekazać myśliwce. Czy USA przekażą swoje?

Zobacz wideo Kolejne myśliwce dla Ukrainy? Duda: W przyszłości będziemy w stanie przekazać Ukrainie całą flotę MIGów-29

Niektóre kraje Europy posiadają myśliwce F-16 i wyrażały chęć przekazania części z nich Ukrainie do obrony przed rosyjską agresją. Jednak eksport tych maszyn byłby możliwy tylko za zgodą państwa, w którym myśliwce zostały wyprodukowane, czyli Stanów Zjednoczonych. Jak podaje CNN, władze USA, "pod rosnącą presją ze strony członków Kongresu i sojuszników" miały w ostatnich tygodniach zasygnalizować, że nie będą blokować dostawy myśliwców F-16 do Ukrainy. "Administracja Joe Bidena jest gotowa zatwierdzić eksport samolotów na Ukrainę, jeśli tak zdecydują sojusznicy" - czytamy.

Myśliwce F-16 dla Ukrainy. USA przekażą swoje samoloty?

Stany Zjednoczone od wielu miesięcy wyraźnie zaznaczają również, że swoich myśliwców nie przekażą. Doradca prezydenta USA Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan wręcz odmówił komentarza w tej kwestii. Mówił, że temat przekazania myśliwców F-16 dla Ukrainy "nie jest w programie szczytu G7", ale może zostać poruszony na marginesie szczytu - wskazuje CNN.

"Jako ponadpartyjna grupa prawodawców uważamy, że przekazanie Ukrainie myśliwców F-16 jest niezbędne do zapewnienia Kijowowi zdolności wsparcia powietrznego, koniecznego do pełnej obrony ich kraju przed niesprowokowaną, nielegalną i brutalną inwazją Rosji oraz do uczynienia zdobyczy terytorialnych wymaganych do odzyskania ich kraju" - napisała w środę grupa republikańskich i demokratycznych prawodawców w liście do prezydenta Joe Bidena, który otrzymała stacja CNN.

Ukraina. MON szuka zagranicznych lotników do pilotowania F-16

F-16 dla Ukrainy. Wielka Brytania i Holandia chcą "międzynarodowej koalicji"

Na początku tego tygodnia pojawiły się informacje, że Wielka Brytania i Holandia chcą utworzyć "międzynarodową koalicję" celem pozyskania myśliwców dla Ukrainy oraz szkolenia pilotów na samolotach wojskowych czwartej generacji. Natomiast Stany Zjednoczone przyjęły w marcu do swojej amerykańskiej bazy wojskowej w Tucson w Arizonie dwóch ukraińskich pilotów, aby ocenić, ile czasu będą potrzebować na naukę obsługi różnych amerykańskich samolotów wojskowych, w tym myśliwców F-16. Jednak jeden z amerykańskich urzędników przekazał CNN, że USA nie mają w planach rozszerzania tego typu szkoleń.