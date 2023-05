Zobacz wideo Dominik Brodacki gościem Zielonego Poranka Gazeta.pl (19.05)

W powtórzonym procesie prokuratura domaga się dożywocia dla oskarżonego o zlecenie zabójstwa biznesmena Mariana Kocnera i jego wspólniczki Aleny Zsuzsovej. Oboje zostali wcześniej uniewinnieni. W 2021 roku Sąd Najwyższy Słowacji unieważnił wyrok uniewinniający i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia w pierwszej instancji. W piątek o godzinie 15 w Specjalnym Sądzie Karnym w Pezinoku rozpocznie się rozprawa, na której ma zapaść wyrok.

Zabójstwo Jana Kuciaka. W ostatnim artykule pisał o związkach z włoską mafią

27-letni Jan Kuciak i jego narzeczona Martina Kušnirova zostali zastrzeleni 21 lutego 2018 roku. Zbrodni dokonano w ich domu w Velkiej Maczy niedaleko Bratysławy. Policja informowała wówczas, że sprawcy oddali strzały w pierś i głowę. Kuciak był dziennikarzem śledczym portalu aktuality.sk. W publikacjach koncentrował się na historiach biznesmenów, którzy unikają płacenia podatków. Wspólnym mianownikiem podejmowanych przez niego spraw były także korupcja i nadużycia władzy. W ostatnim, nieukończonym artykule Kuciak opisywał związki słowackich polityków z włoską mafią. Pojawia się tam między innymi postać Antonino Vadali, który miał współpracować z biznesmenami powiązanymi z kalabryjską 'Ndranghetą. W 2011 r. Włoch założył spółkę Fia Management. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie jego współpracownica - Mária Trošková. To późniejsza asystentka należącego do partii SMER posła Viliama Jasana, a także bliska współpracownica ówczesnego premiera Słowacji Roberta Fico. Po morderstwie dziennikarza Trošková została odwołana. Stanowisko sekretarza Rady Bezpieczeństwa Państwa stracił też Jasan.

Szok na Słowacji. Dwa uniewinnienia w sprawie zabójstwa Jana Kuciaka

Przyzwolenie na korupcję

Morderstwo Kuciaka wywołało masowe demonstracje w całym kraju. Na manifestacje w Bratysławie przychodziły dziesiątki tysięcy osób (według niektórych szacunków w stolicy Słowacji odbyły się największe protesty od 1989 roku). Słowacy domagali się rzetelnego śledztwa dotyczącego powiązań rządzącego SMER-u ze światem przestępczym. Nawoływano też do przyspieszonych wyborów. Do zmiany rządu ostatecznie nie doszło, ale nie obyło się bez dymisji na szczytach władzy. Niespełna miesiąc po zamordowaniu dziennikarza ze stanowiska ustąpił minister spraw wewnętrznych Robert Kaliniak. Wcześniej z pracy w rządzie zrezygnował minister kultury Marek Madaric. Mówił, że nie wyobraża sobie kierowania resortem, skoro w czasie jego kadencji zabito dziennikarza. 15 marca 2018 roku ze stanowiska ustąpił premier Robert Fico. - Robertowi Fico nigdy nie udowodniono, że w jakikolwiek sposób przyczynił się do tego zabójstwa. Jednak zarzuca się mu, że tworzył klimat przyzwolenia na korupcję, na niewłaściwe relacje pomiędzy biznesem, politykami, grupami przestępczymi. Podczas jego rządów instytucje, takie jak policja czy sądownictwo były oskarżane o to, że nie działają tak, jak powinny w tej sprawie i że wyjaśnianie sprawy Kuciaka toczy się zbyt wolno - komentuje w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 dr Łukasz Lewkowicz z Instytutu Europy Środkowej.

Kocner "uznał, że Kuciak może popsuć transakcje na miliony euro"

W sprawie zabójstwa zatrzymano początkowo osiem osób. W marcu 2019 roku zarzuty zlecenia mordu postawiono biznesmenowi Marianowi Kocnerowi, który był obiektem dziennikarskiego śledztwa Kuciaka. - Marian Kocner był oszustem, który od lat 90. balansował na krawędzi pomiędzy szarą i przestępczą strefą. Spekuluje się, że być może jest lub był współpracownikiem tajnych służb, które kryją jego działalność. Na pewno był bardzo blisko wpływowych osób w państwie, choćby Jaroslava Hašcáka, wówczas szefa grupy finansowej Penta, który otaczał się ludźmi powiązanymi ze służbami - tak o Kocnerze mówił niedawno w rozmowie z portalem frontstory.pl Peter Bárdy, redaktor naczelny aktuality.sk. - Pamiętam, jak mówiono o nim, że jest genialnym oszustem. Nie był genialny, on tylko wykorzystywał pewne sytuacje. Dlatego Ján Kuciak mógł dowiedzieć się, co biznesowo robił Kocner. Na konferencji prasowej skonfrontował go z jego oszustwami na VAT. Pokazywał mu to, co znalazł w publicznie dostępnych źródłach, a Kocner był kompletnie zaskoczony. Uznał, że Jano jest dla niego większym zagrożeniem niż organy ścigania. Że Kuciak może popsuć transakcje warte dziesiątki milionów euro. Dla mnie jest tym, który najprawdopodobniej zlecił zabójstwo Jána - mówił dziennikarz.

Ostatecznie w sprawie zabójstwa oskarżono cztery osoby - Kocnera, jego znajomą Alenę Zsuzsovą, byłego wojskowego Miroslavowa Marceka i byłego policjanta Tomasza Szabo (Szabo i Marcek to kuzyni). W trakcie procesu do zabójstwa przyznał się Marcek.

Z ustaleń śledczych wynikało, że Kocner chciał pozbyć się dziennikarza, ponieważ był on autorem publikacji dotyczących niejasnych interesów biznesmena. Alena Zsuzsova miała pośredniczyć w przekazaniu zlecenia i zapłaty za zabójstwo. Odbiorcą pieniędzy był Zoltan Andrusko.

"Pobiegłem za nią do kuchni i ją zastrzeliłem"

Andrusko miał wynająć Tomasza Szabo i Miroslava Marceka, którzy skrzętnie przygotowali się do zbrodni. Mężczyźni kilkukrotnie przyglądali się domowi dziennikarza, ćwiczyli także sposób ucieczki. W dniu zabójstwa, czyli 21 lutego 2018 roku, Marcek wszedł do domu Kuciaka i zastrzelił dziennikarza, trafiając go dwukrotnie w klatkę piersiową z pistoletu FEG kaliber 9 mm wyposażonej w nieprofesjonalny tłumik. Narzeczona Kuciaka Martina Kusznirova zginęła w wyniku jednego strzału oddanego w jej głowę. Po zamordowaniu pary Marcek wsiadł do samochodu, którym kierował Szabo. Obaj pojechali na spotkanie z Zoltanem Andrusko, którego poinformowali, że sprawa została "załatwiona". Ten powtórzył to Alenie Zsuzsowej, która miała odebrać 50 tys. euro od Kocnera i przekazała je Andrusko.

W trakcie procesu Marcek przyznał się do zabójstwa. Relacjonował: - Zapukałem. Pan Kuciak otworzył mi drzwi. Wtedy zauważyłem niestety jeszcze jedną osobę. Pobiegłem za nią do kuchni i ją zastrzeliłem (cytat za Deutsche Welle).

Gdy strzelił do Kušnirovej, Kuciak już nie żył. Tłumaczył, że nie miał na sobie maski i "nie mógł tak po prostu odejść". Wychodząc z domu, jeszcze raz strzelił do dziennikarza.

Domniemani zleceniodawcy uniewinnieni. Czaputova w szoku

Marcek został skazany na 23 lata więzienia. Jego współpracownik, Tomasz Szabo, dostał 25 lat. Szabo przyznał się również do zabicia przedsiębiorcy Petra Molnara w 2016 roku. Zoltan Andrusko od razu po zatrzymaniu przyznał się, że działał jako pośrednik. Za współpracę w trakcie śledztwa prokuratura domagała się dla niego tylko 10 lat więzienia. Dłuższej odsiadki domagał się sąd. Andrusko statecznie został skazany na 15 lat.

Jednym z kluczowych świadków w sprawie był były dziennikarz i były szef Słowackiej Służby Informacyjnej (SIS) Peter Toth. To on miał przekazać policji dokumenty związane z oskarżonym w sprawie biznesmenem Marianem Kocnerem i powiedział służbom, że Kocner oraz jego znajoma Alena Zsuzsova planowali zabójstwo Jana Kuciaka. Toth zeznał, że biznesmen zlecił mu śledzenie 28 dziennikarzy, w tym Kuciaka. Efektem tej współpracy były m.in fotografie dziennikarza, które Toth przekazał Kocnerowi na nośniku pamięci USB. Później trafiły one w ręce osób, które pośredniczyły w zabójstwie. Według Totha Kocner miał powiedzieć, że jeśli zginie jeden z nieprzychylnych mu dziennikarzy, "reszta się wystraszy".

Kocner i Zsuzsová zostali jednak uniewinnieni. Na decyzję sądu zareagowała prezydentka Zuzanna Czaputova. Przyznała, że wyrok ją zszokował. W czerwcu 2021 roku słowacki Sąd Najwyższy uchylił uniewinniające wyroki i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wyrok sądu w Pezinoku ma zapaść 19 maja.