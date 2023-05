Wołodymyr Zełenski poleci na szczyt G7 w Hiroszimie. Wygłosi przemówienie

Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

Udział Wołodymyra Zełenskiego w szczycie G7 potwierdzili przedstawiciele Unii Europejskiej., a także ukraińscy urzędnicy, na których powołuje się "New York Times". Wydarzenie rozpoczęło się w piątek i potrwa do niedzieli. Prezydent Ukrainy przyleci do Hiroszimy w sobotę, a w niedzielę, czyli w ostatni dzień szczytu G7, ma wygłosić przemówienie. Będzie to pierwsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Azji od początku rosyjskiej pełnoskalowej napaści na Ukrainę, czyli od 24 lutego 2022 r.

REKLAMA

Nieoficjalnie: Putin i Zełenski będą rozmawiać z wysłannikami Franciszka

Szczyt G7 w Hiroszimie. Jednym z tematów pomoc Ukrainie

Wsparcie dla Ukrainy będzie jednym z tematów politycznych trzydniowego szczytu G7. Premier Japonii Fumio Kishida chce również podjąć tematy związane z bezpieczeństwem w Azji wschodniej. Z powodu różnych podejść przywódców "siódemki" do zagrożenia bezpieczeństwa ze strony Rosji i Chin premier Kishida spotkał się wcześniej z opowiadającymi się za silnym poparciem dla Ukrainy prezydentem USA Joe Bidenem i premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem. Japonia zabiega o wprowadzenie zakazu użycia broni jądrowej. Symbolem stanowiska rządu w Tokio jest zorganizowanie szczytu G7 właśnie w Hiroszimie - mieście, które było pierwszą na świecie ofiarą ataku jądrowego.

Wielka Brytania przekaże Ukrainie drony dalekiego zasięgu. Zasięg do 200 km

Szczyt G7. Kraje chcą kolejnych sankcji na Rosję

Poza przywódcami Japonii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady, Niemiec i Włoch w spotkaniu G7 udział biorą przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Tematem trzydniowego spotkania przywódców G7 i przedstawicieli Unii Europejskiej będą problemy światowej polityki i gospodarki. Głównym tematem politycznym jest wsparcie dla walczącej z agresją rosyjską Ukrainy, ustosunkowanie się do rosnącej aktywności morskiej Chin oraz militarnej działalności Korei Północnej. Kraje G7 planują również wprowadzić nowy pakiet sankcji wobec Rosji, który ma objąć import diamentów z rosyjskich kopalń i ponad 300 obywateli Rosji oraz rosyjskie statki i samoloty.