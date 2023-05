Andriej Miedwiediew 13 stycznia nielegalnie przekroczył granicę z Norwegią i uciekł z Rosji. Ubiegał się tam o azyl i przepraszał za to, czego dopuścił się w Ukrainie. Teraz chce wrócić do swojej ojczyzny, nawet jeśli może to zagrażać jego życiu.



Wojna w Ukrainie. Były dowódca grupy Wagnera nielegalnie uciekł do Norwegii. Teraz chce wrócić do Rosji

Andriej Miedwiediew przekazał 17 maja, że nie chce dłużej się ukrywać i postanawia wrócić do Rosji. - Ostatnio zdecydowałem, że jestem gotowy na powrót do Federacji Rosyjskiej. Skontaktowałem się z ambasadą Rosji w Oslo w celu ułatwienia mi powrotu - powiedział 26-latek, cytowany przez Agencję Reutera. Dodał również, że czuje się jak "chłopak w wielkiej grze, której już nie chce być częścią". - Miałem nadzieję, że znajdę tu spokój i będę mógł zostawić za sobą całą politykę, wojnę, armię, ale jakoś nie mogłem sobie poradzić - przekazał Miedwiediew. - Zobaczymy, co stanie się w Rosji. Jeśli mnie zabiją, dobrze. Jeśli nie, wielkie dzięki. Jeśli przeżyję, jeszcze bardziej dziękuję - dodał. 26-latek miał 18 maja przekazać służbom wszystkie niezbędne dokumenty, aby wrócić do kraju.

Były dowódca grupy Wagnera uciekł z Rosji do Norwegii

Miedwiediew pochodzi z Syberii, do wojska został powołany w 2014 roku, w wieku 18 lat. - To była moja pierwsza misja w Donbasie - przekazał 26-latek. Mężczyzna spędził kilka lat w więzieniu m.in. za napad. W lipcu 2022 roku zdecydował, że dołączy do grupy Wagnera. Twierdził, że zrobił to, ponieważ i tak zostałby zwerbowany do wojska. Podpisał kontrakt na cztery miesiące, a 16 lipca znalazł się już pod Bachmutem. Jego miesięczna pensja wynosił około 250 tys. rubli (około 13 tys. złotych - według danych z 19 maja - red.).

13 stycznia Andriej Miedwiediew nielegalnie przekroczył granicę Rosji z Norwegią. Przeszedł przez ogrodzenie z drutu kolczastego i uniknął patrolu granicznego z psami tropiącymi. 26-latek przekazał, że słyszał strzały rosyjskich strażników, gdy biegł przez las. Miedwiediew odszedł z grupy Wagnera pod koniec czteromiesięcznego kontraktu, mimo tego, że mu na to nie pozwolono. - Wielu uważa mnie za łajdaka, przestępcę, mordercę - mówił w lutym Miedwiediew, cytowany przez Agencję Reutera.

- Chciałbym przeprosić i chociaż nie wiem, jak to zostanie odebrane, chcę powiedzieć, że jest mi przykro - zapewniał 26-latek. - Służyłem w Wagnerze. Ludziom nie podoba się, że w ogóle do nich dołączyłem, ale nikt nie rodzi się mądry - dodał. Wtedy Rosjanin zapewniał, że chce pomóc w ukaraniu sprawców wielu niepotrzebnych morderstw.



W Norwegii Miedwiediew miał status świadka i był przesłuchiwany przez policję jedynie z powodu nielegalnego przekroczenia granicy. W grupie Wagnera dowodził oddziałem i miał jedynie przyjmować rozkazy od dowódcy plutonu i planować misje bojowe.