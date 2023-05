Małe sukcesy wojsk ukraińskich w Bachmucie. Wyzwolono kilka kolejnych kilometrów kwadratowych

Zobacz wideo Prof. Legucka: Dużo się może zmienić, jak Ukraińcy podejmą skuteczną kontrofensywę

Ukraińscy żołnierze przeprowadzili udany atak w Bachmucie w obwodzie donieckim. ZSU wyzwoliły kilka kilometrów kwadratowych terytoriów. To kolejny w ciągu ostatnich dni sukces ukraińskiej armii na tym odcinku. Poinformowała o tym 3. Samodzielna Brygada Szturmowa. Jak czytamy w komunikacie, jej żołnierze przeprowadzili szturm na zachodnich obrzeżach Bachmutu. Na odcinku o szerokości 2 km przesunęli swoje pozycje o 700 metrów w głąb terytorium wroga. Stworzyło to, jak napisano, platformę umożliwiającą dalsze szturmy. Ponadto żołnierze zniszczyli kilkudziesięciu okupantów, a także kilka składów amunicji.

Małe sukcesy Ukraińców pod Bachmutem. Wyzwolono ponad 20 kilometrów kwadratowych

W ostatnich dniach Ukraińcy wyzwolili ponad 20 km kwadratowych terytoriów - przede wszystkim na północ i południe od Bachmutu. Jednocześnie w samym mieście to Rosjanie prowadzą ataki. Bachmut, to obok Awdijiwki i Marjinki, oraz kierunku Łymanu, jeden z odcinków frontu, gdzie toczą się najkrwawsze walki.

W czwartek poinformowano również, że w ciągu ostatniej doby Ukraińcy zyskali od 150 do 1700 metrów terenu w rejonie Bachmutu, jak przekazał rzecznik wschodniego ugrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy, Serhij Czerewaty. Rzecznik podkreślił, że ukraińskie pododdziały idą naprzód, choć nie mają przewagi w ludziach ani sprzęcie. Czerewaty dodał, że Bachmut pozostaje epicentrum działań bojowych na wschodzie Ukrainy. - Przeciwnik chce za wszelką cenę zdobyć prawie całkowicie zniszczone miasto. Wróg 487 razy ostrzeliwał nasze pozycje artylerią lufową i rakietową, doszło do 25 starć i sześciu nalotów. Zginęło 130 Rosjan, 145 zostało rannych, a czterech wzięto do niewoli - poinformował.

Bachmut. Ukraińska brygada wysadziła rosyjski skład amunicji [WIDEO]

Wojna w Ukrainie. Nocny atak Rosjan na Kijów i Odessę

W nocy Rosjanie zaatakowali terytorium Ukrainy trzydziestoma rakietami dalekiego zasięgu. Pod ostrzałem znalazły się Kijów i Odessa. Zdecydowaną większość pocisków zestrzeliła ukraińska obrona przeciwlotnicza. W ostatnich dniach Rosjanie coraz częściej dokonują ataków rakietowych. Jak ocenia rzecznik zgrupowania Południe ukraińskiej armii, kapitan Natalia Humeniuk, wzmożenie ostrzałów to reakcja na przekazanie Ukrainie przez Zachód nowoczesnych systemów obrony Patriot. Jak podkreśla rzecznik, mocne wsparcie Ukrainy przez zachodnich partnerów w oczywisty sposób irytuje Rosjan i dlatego wróg próbuje wyczerpać ukraiński system obrony.

Jak informują Siły Zbrojne Ukrainy, Rosjanie w nocy użyli rakiet Ch-101, "Kalibr" oraz "Iskander". Wystrzeliwali je w kilku falach z samolotów, okrętów na Morzu Czarnym oraz wyrzutni naziemnych. 22 rakiety Ch-101 Rosjanie wystrzelili z bombowców, między innymi z rejonu Morza Kaspijskiego. 6 rakiet "Kalibr" wystrzelono z okrętów na Morzu Czarnym, a dwie rakiety "Iskander" z naziemnych wyrzutni. Ze wszystkich rosyjskich rakiet tylko jedna dotarła do celu. Trafiła w budynek przemysłowy w Odessie. Jedna osoba zginęła. Odłamki zestrzelonych rakiet spadły też na kilka dzielnic Kijowa.