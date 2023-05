Rosja przyznała, że mści się na Finlandii. Zacharowa: Lustrzana odpowiedź

Rosja zablokowała konta fińskiej ambasady w Moskwie oraz konsulatu generalnego w Sankt Petersburgu. Decyzję Kremla potwierdziła rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Maria Zacharowa na konferencji prasowej podkreśliła, że takie działania mają stanowić odpowiedź na nałożone przez stronę fińską ograniczenia.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation/ Creative Commons Attribution 4.0 Licence.