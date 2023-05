Każdy, kto chociaż raz był w Pradze, musiał wpaść na ruszającą się głowę Franza Kafki albo chociaż zobaczyć z daleka bobasy wchodzące na wieżę telewizyjną, która dominuje nad stolicą Czech. Jeżeli podczas weekendu w Pradze zobaczycie niecodzienną, kontrowersyjną, albo ruszającą się rzeźbę to prawdopodobnie jej autorem jest właśnie David Cerny, "praski Gaudi", choć on sam nie lubi tego określenia. Dużo trafniej fenomen Cernego ujął Mariusz Szyczygieł, nazywają artystę "czeskim wkurzaczem".

David Cerny nie raz zszkował Europę

David Cerny to bowiem postać kontrowersyjna, która lubi naśmiewać się zwłaszcza z Czechów i ich symboli. Ich wejście do Unii Europejskiej uczcił rzeźbą polityków sikających do fontanny o kształcie Republiki Czeskiej, bo jak mówił "sikanie do fontanny i wejście do UE to rzeczy przyjemne". Gdy w Czechach miały odbyć się wybory, w których faworytem był nielubiany przez Cernego Milos Zeman, na Wełtawę wypuścił platformę z wielkim środkowym palcem skierowanym w stronę Hradczan, gdzie ten urzędował. Natomiast gdy Czesi zostali w 2009 roku wybrani na przewodnictwo Radzie UE i swoją prezydencję zaczęli od hasła "Europa bez barier", Cerny w tym wspólnotowym duchu postanowił zdenerwować wszystkie państwa UE. Na tę okazję stworzył 16-metrową "Entropę", instalację w formie puzzli, gdzie każdy kraj jest reprezentowany przez pewien stereotyp, który według Cernego utrwalili sobie na jego temat inni Europejczycy. Polskę przedstawiono tam jako kartoflisko, na którym księża dźwigają flagę ruchu LGBTQ+.

'Quo Vadis' - David Cerny Fot. Michał Mutor / Agencja Wyborcza.pl

Moje spotkanie z Davidem Cernym

O kontrowersjach związanych ze sztuką Cernego można napisać książkę. On sam ma z resztą już dwie takie na koncie. W pigułce "świat Davida Cernego" można zobaczyć w otwartym w kwietniu Musoleum w Pradze. Zobaczymy tam m.in. rzeźbę Quo Vadis przedstawiającą złotego trabanta na długich nogach z penisem przy podwoziu, rzeźby instant w wielkości 2x2m przypominające plastikowe modele do składania (wśród nich m.in. Jezus Chrystus, Ewa, Adam, Rock Star oraz Martwa Zgwałcona Kobieta), a także wielkich rozmiarów penisy czy waginy. Oczywiście zobaczymy tam też wspominany środkowy palec dla Zemana, czy mniejszą wersję "Entropy". Otwarcie muzeum, które w całości (a ma aż cztery poziomy) poświęcone jest Davidowi Cernemu było pretekstem do naszej rozmowy z artystą. Pierwotnie tam też mieliśmy się spotkać, ale godzinę przed rozpoczęciem wywiadu, David zadzwonił do mnie i zmienił miejsce rozmowy. Wybrał Park Kampa, w którym znajdują się jego rzeźby "Miminka" (ogromne dzieci z kodem kreskowym zamiast twarzy) i Kavarna Mlynska, dla której stworzył blat, zatapiając w nim m.in. prezerwatywy, tampony czy stare zabawki. Na spotkanie Cerny przyjechał na monocyklu, jednocześnie pchając wózek ze swoją córką. Nim się zorientowałem, zostawił mnie z nią, aby zamówić we wspominej Kavarni piwo dla siebie i warzywa z humusem dla małej. Dopiero wtedy zaczęliśmy rozmowę.

'Saddam Hussein Shark' David Cerny Fot. Pawe3 Sowa / Agencja Wyborcza.pl

Zanim jednak zadałem Cernemu pierwsze pytanie pokazałem mu zdjęcia rzeźb wygenerowanych przez sztuczną inteligencję "w stylu Davida Cernego". Artysta popatrzył na nie przez chwilę, wahając się, czy jest to jego dzieło, czy kopia. Gdy powiedziałem mu, że stworzyło je AI w ciągu około jednej minuty, głośno się roześmiał i płynnie przeszliśmy do pierwszego pytania.

Eryk Kielak: Czy jako artysta nie boisz się, że sztuczna inteligencja zabierze Ci pracę? Jak widzisz, już teraz potrafi tworzyć projekty bardzo przypominające twoją sztukę.

David Cerny: Wizualnie może były podobne, ale nie, nie boję się o to. Byłoby to bardzo trudne. Oczywiście, możesz ją zaprogramować, aby zrobiła coś w jakimś stylu wizualnym i to będzie działać. Jeśli powiesz, żeby zrobiło obraz Chagalla, to zrobi. Jeśli chcesz Muncha, to zrobi Muncha. Ale nadal uważam, że to, za co mi płacą, to umiejętności techniczne, które mam ja i wiem, jak robić te rzeczy. Dwa czynniki tworzą razem to, co jest moją przewagą. I to jest coś, czego AI nie wymiesza. To techniczna strona moich rzeźb i artystyczna. Na razie nie da się tego połączyć w sposób sztuczny. Sztuczna inteligencja tego nie zrobi.

Tekst, który jest tworzony przez AI, a nawet sztuka, opiera się na jakimś stylu. Opiera się na czymś konkretnym. Nie jest stworzone z niczego. Może się okazać, że prędzej czy później, że dojdziemy do wniosku, że nasz język i inteligencja opierają się wyłącznie na języku i słowie. Na razie AI układa tylko te słowa, które mają sens, jedno po drugim. Jest w tym za mało losowości, aby tworzyć sztukę. To przypadkowość jest tym, co czyni nas kreatywnymi. Używamy dziwnych kombinacji, które nie mają sensu i nagle to zaczyna mieć sens. AI nie może tak naprawdę działać w ten sposób.

'Miminka' David Cerny Fot. Sławomir Pawłowski / Agencja Wyborcza.pl

Pozostając w tej surrealistycznej tematyce, muszę cię zapytać o twoje architektoniczne projekty, które można zobaczyć w Musoleum - ulice pośrodku wielkich akwariów z wielorybami, ogromne osiedla z kontenerów, klatki schodowe przypominające statki czy lokomotywy. Jak widzisz miasto przyszłości?

Miasta przyszłości bardzo zależą od procesu uzyskania pozwolenia. Na razie blokuje je głupia biurokracja. Kiedy budowałem mój apartament - 30 lat temu, musiałem mieć 27 pozwoleń, 27 pieczątek od 27 organizacji. Teraz jest ich 76. Od tego czasu liczba ludzi na świecie podwoiła się i ilość głupich pieczątek do uzyskana też się podwoiła. To nie znaczy, że budynki, które powstały 20 lat temu są gorsze. Są takie same. Więc jeśli spojrzeć na to z tej perspektywy, to prędzej czy później może skończyć się to niekończącą się barierą w robieniu czegokolwiek. Jakikolwiek postęp może zostać zatrzymany.

Trochę jak u Franza Kafki…

Dokładnie. Najgorszą częścią budowania czegokolwiek w mieście są konserwatorzy. Przez sposób, w jaki się ich traktuje, ich moc tylko rośnie. 20 lat temu nie trzeba było ich pytać o zdanie. Teraz nie można nic zrobić. Rozmawiałem z burmistrzem Pragi 1 o zastąpieniu tego cholernie brzydkiego strasznego terenu z asfaltem - kamieniem. Niemożliwe. Nie ma możliwości, żeby to zrobić. I oczywiście fajnie by było nie mieć tego gównianego asfaltu w parku (wskazuje na asfaltową ścieżkę wylaną przed nami), ale nie ma takiej możliwości. Ze względu na przepisy, konserwatorów i sąsiadów…

Rozumiem, że może być to frustrujące zwłaszcza dla artysty, który działa w przestrzeni miejskiej. Jak byś ocenił swoją pozycję w Pradze i wkład w architekturę tego miejsca? W końcu twoje rzeźby stały się atrakcjami tego i tak przebogatego w zabytki miasta.

Nie wiem, zapytaj kogoś innego. Nie mam zielonego pojęcia.

Naprawdę, jako urodzony w Pradze artysta nie czujesz dumy z tego?

Dziwnie mi mówić o mojej pozycji. Nie jestem jej do końca pewien. Mogę ci za to powiedzieć, że kiedy zagraniczny kurator sztuki przyjeżdża do Pragi, wtedy jestem całkowicie niewidzialny. Wśród czeskiej społeczności artystycznej udaje się, że nie ma Davida Cernego. Mnie się tam po prostu nienawidzi i ignoruje. Prawdopodobnie nie jestem tym, kim chcieliby, żebym był. Jestem dla nich utożsamieniem dziwnych rzeczy, z którymi nie chcą mieć nic wspólnego. Dlatego i ze mną nie chcą mieć nic wspólnego. Problem polega na tym, że stworzyłem MeetFactory, miejsce, gdzie spotykają się artyści i mogą tworzyć. To zabawna sytuacja, kiedy muszą mnie ignorować, ale jednocześnie wiedzą, że istnieję i mam wpływ na praskich artystów. To naprawdę dziwaczne. Oskarżają mnie o przekręty finansowe, współpracę z rządem i inne dziwne rzeczy. Żeby zyskać ich sympatię, trzeba chodzić na wernisaże, regularnie się z nimi spotykać i klepać po plecach. Znam ich wszystkich, ale oni mnie ignorują. To sprawiedliwe, bo ja też ignoruję ich.

'Koń' w Pałacu Lucerna, czyli śmiała wariacja na temat pomnika na Placu Wacława - patron Czech siedzi na zdechłym koniu, zawieszonym do góry nogami. Fot. Wojciech Surdziel / Agencja Wyborcza.pl

Może podpadłeś im, nazywając Czechów: „kretynami z brzuchami pełnymi knedlików, których największym marzeniem jest śmierć psa sąsiada". Swoją drogą podtrzymujesz to zdanie o Czechach?

Nie stało się nic, żebym zmienił zdanie. Jeszcze bardziej kontrowersyjny i trafny jest według mnie komentarz grupy artystycznej Pode Bala. "Jestem czeskim tchórzem, który gapił się, kiedy ładowali Żydów, hajlował do nazistów, machał do komunistów, a potem chciał dziesięciokrotnego bezpieczeństwa". Kocham ten cytat.

Za to ja słyszałem opinie, że zdecydowana reakcja Czechów wobec wojny w Ukrainie trochę złamała ten stereotyp.

Rzeczywiście, sytuacja lekko się zmieniła, ale według mnie stereotypy wciąż pasują. Dzięki Bogu ludzie dobrze zareagowali na rosyjską agresję, ale i tak jestem wkurzony, jak większość Czechów, że pozwoliliśmy na to, żeby przez 10 lat Milos Zeman niszczył kraj. To, co się teraz dzieje, jest piękne i fantastyczne, ale tak naprawdę zmienia niewiele. Nie powiedziałbym, że jest to ogromna zmiana. Niestety. Straciłem optymizm, który miałem. Gdy byłem w twoim wieku, wierzyłem, że kraj może się zmienić w ciągu jednego pokolenia.

Plastikowy 'Jezus Chrystus' David Cerny Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl

Co w takim razie sądzisz o Polsce? Rzeczywiście jesteśmy kartofliskiem, jak przedstawiłeś nas w "Entropie"?

Pamiętam gdy pierwszy raz przyjechałem do Polski. To było 15/20 lat temu. Robiłem wtedy rzeźbę w Poznaniu i wylądowałem na lotnisku pod miastem. Dojazd do centrum zajął mi jakieś dwie godziny, bo nie było autostrad. Jezus, to było strasznie męczące. To całkowicie się zmieniło. Czechy zbudowały może 30 km autostrad więcej od tamtego czasu, a Polska nie wiem - 10 000 km więcej? Jest zupełnie inaczej. Sama architektura w mieście, jest dużo bardziej zróżnicowana. To jednak nic, wobec tego co teraz się dzieje w związku z wojną. Polska kupuje jebane siedemdziesiąt F-35 a my mamy jebane, głupie gripeny (samoloty typu Saab JAS 39 Gripen). W tym aspekcie jesteśmy 100 lat za Polską.

Rzeźba „Golema" w Poznaniu, o której wspomniałeś, trochę mnie rozczarowała. Podobno władze poprosiły cię o „coś niekontrowersyjnego", a później chciały zmienić miejsce dla samej rzeźby. Tak było?

Nie, nie wydaje mi się, żebym bardzo ją zmieniał. Nie powiedziałbym też, że nie jest to kontrowersyjna instalacja. Zrobiłem to, co chciałem. Wybrałem to, co było wspólne dla Pragi i Poznania. Był to Jehuda Löw ben Becale, który urodził się w Poznaniu, a zmarł w Pradze. W obu tych miastach był rabinem. Dlatego zdecydowałem się na golema. Według legendy to właśnie Jehuda miał stworzyć tę glinianą istotę. Ale to była całkowicie moja decyzja - jak i co chciałem zrobić. Jedyną negatywną historią wokół tej rzeźby jest to, że ktoś popchnął tego golema. Ten upadł, a później ktoś ukradł mu jedną rękę. Więc jedna z rzeźb nie ma ramienia. I z tego co wiem, nigdy nie zostało to naprawione.

'Golem' David Cerny Fot. Tomasz Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Informacje o „kontrowersjach" przeczytałem na lokalnym portalu opisującym premierę tej rzeźby. Może ktoś chciał podkoloryzować rzeczywistość, żeby pokazać kontrowersyjnego artystę, który współpracuje z miastem. Uważasz się w ogóle za kontrowersyjnego twórcę?

Kontrowersje dotyczą tylko głupich lub ograniczonych umysłowo osób. Więc ja to widzę inaczej. Nie ma czegoś takiego jak kontrowersyjna sztuka. Dla mnie sztuką kontrowersyjną byłoby, gdyby ktoś wziął dziesięć trupów i pokazał je. Byłoby to prawdopodobnie kontrowersyjne, ale nie dlatego, że jest sztuką, ale dlatego, że jest to martwe ciało i jest złamanie praw człowieka. Albo gdyby ktoś pokazał Adolfa Hitlera jako bohatera. Oczywiście nie jako metaforę, ale w pełni na poważnie, pokazując go jako herosa i wzór.

Wydaję mi się, że to nawet nielegalne…

O to mi właśnie chodzi. To nie kwestia sztuki, jeśli ktoś przekracza granicę prawną. Lub jeśli jest to sprzeczne z prawami człowieka. Wtedy prawdopodobnie będzie budzić kontrowersje. Ale wtedy to nie jest sztuka, tylko zbrodnia. Kontrowersyjne byłoby zabicie kogoś i powiedzenie, że to sztuka, a to jest po prostu przestępstwo.

David Cerny Fot. Michał Łepecki / Agencja Wyborcza.pl

Jakiś czas temu Duszan Dostal postawił w Pradze pomnik Władimira Putina jako goblina z prawą ręką wyciągniętą w geście nazistowskiego pozdrowienia, a lewą dłonią zakręcającego kurek z gazem. Też rozważałeś stworzenie jakiejś rzeźby, która będzie nawiązywać do wojny w Ukrainie?

Oczywiście. Mam to w głowie od samego początku. Właściwie miałem już jeden projekt o Putinie i Rosjanach prawie 10 lat temu. Było to jeszcze przed okupacją Krymu. Już prawie miał powstać, ale ostatecznie coś go zatrzymało. To było jeszcze zanim doszło do inwazji na pełną skalę. Wiedziałem, że to się stanie. Chodziło o ostrzeżenie. Teraz czuję, że jest za późno. Szczerze mówiąc, to jestem zbyt wkurzony, aby tego wracać. Nie chce mi się komentować tej sytuacji, bo jest tak gówniana. Jedyne, czego sobie życzę, to żeby Władimir Putin był torturowany, martwy i zakazany.

Cokolwiek, co bym zrobił, nie byłoby w tej chwili ważniejsze niż wysłanie pieniędzy i broni do Ukrainy. Nie sądzę, aby w tej chwili sztuka mogła zmienić cokolwiek. Nie chodzi tylko o pretekst. Po prostu nie wymyśliłem nic odpowiedniego do okoliczności. Ilekroć o tym myślę, jedyną rzeczą, która przychodzi mi do głowy, która jest wystarczająco silna, jest pokazanie, że Putina należy zabić.

Wisielec, rzeźba Davida Cernego; 2008 r., Praga Fot. Michal Mutor / Agencja Wyborcza.pl