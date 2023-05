Rosja. Dali synowi na imię Putin. Namówił ich dziadek, teraz "żałują tego, co zrobili"

W 2016 roku w niewielkiej miejscowości w obwodzie włodzimierskim w zachodniej części Rosji na świat przyszedł Rasuł. Jednak jego rodzice zmienili mu imię na... Putin. Pomysłodawcą był dziadek chłopca - fanatyk dyktatora.

REKLAMA

Zobacz wideo Banachewycz: Miedwiediew stał się złym policjantem we władzach Kremla

Rosja. Dziadek chłopca: Władimirów jest wielu, a Putin jest jeden

- Władimir Putin to dla mnie człowiek numer jeden na świecie. Silny, mądry i wykształcony. Mój wnuk wygląda bardzo podobnie do Putina w dzieciństwie i nie wahałem się ani minuty, zdecydowałem się na zmianę imienia dziecka - tłumaczył w 2016 roku dziadek małego Putina dziennikarzom BBC. - Wiele osób pyta mnie, dlaczego nie imię rosyjskiego przywódcy, a jego nazwisko zostało wybrane dla dziecka. Władimirów jest wielu, a Putin jeden - dodał wówczas. Okazuje się, że to nie koniec. W 2017 roku na świat przyszedł kuzyn małego Putina. Rodzice nazwali go Szojgu, na cześć rosyjskiego ministra obrony, który swój urząd sprawuje od 2012 roku.

Co zmusiło Łukaszenkę do publicznego wystąpienia? Ocena politologów

Rodzice żałują. Chcą zmienić "Putinuszkę" na Rasuła

Rodzice siedmioletniego już "Putinuszki" żałują teraz swojej decyzji. Chcą przywrócić dziecku pierwotne imię Rasuł. W tym celu złożyli wniosek w urzędzie stanu cywilnego. - Wielokrotnie nas o to prosili. Konsultujemy się teraz z nimi. Można powiedzieć, że żałują tego, co zrobili. Chcą przywrócić dziecku imię, które otrzymało przy urodzeniu - skomentowała Jekaterina Biełous, kierowniczka lokalnego urzędu stanu cywilnego. Rodzice Szojgu nie zdecydowali się na taki krok - podaje portal gazeta.ru.

Kadyrow gibie się i "pozdrawia" z czołgu. "Teraz widzieliście już wszystko"

Rodzina pochodzi z Tadżykistanu. Uciekli przed wojną

Rodzice małego Putina pochodzą z Tadżykistanu (do 1991 roku wchodził w skład Związku Radzieckiego). W niewielkiej miejscowości w obwodzie włodzimierskim w zachodniej części Rosji osiedlili się w latach 90. XX wieku. Po latach otrzymali rosyjskie obywatelstwo. Powodem ich emigracji była wojna domowa w kraju (1992-1997).