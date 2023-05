Tragedia wydarzyła się w nocy z piątku na sobotę w Nichelino, podmiejskiej dzielnicy Turynu. Sześciomiesięczny chłopiec spał wtedy z matką na jej łóżku. W pewnym momencie dziecko najprawdopodobniej się z tego łóżka ześlizgnęło i zaklinowało między nim a szafką nocną. Kiedy matka przebudziła się i zorientowała, co się stało, było już za późno - poinformował włoski dziennik "Corriere Torino".

REKLAMA

Zobacz wideo Neumann: Każdemu należy się rewaloryzacja 500+ do 800+

Włochy. Nie żyje półroczny chłopiec. "Nie doszło do aktu przemocy", ale będzie sekcja zwłok

Kobieta natychmiast wezwała pogotowie ratunkowe. Przybyli na miejsce ratownicy próbowali reanimować chłopca, ale bezskutecznie. Jak czytamy na łamach gazety, policja "kategorycznie wykluczyła, by doszło do jakiegokolwiek aktu przemocy". Koroner orzekł z kolei, że dziecko "zmarło wskutek uduszenia po przypadkowym upadku". Mimo to - dla ostatecznego potwierdzenia - w ciągu kilku dni ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok niemowlęcia.

Wraca sprawa zaginięcia Emanueli Orlandi. Ważna decyzja Watykanu

Media: W bardzo podobny sposób zmarła w Turynie pięciomiesięczna dziewczynka

"Corriere Torino" przypomniało przy okazji, że cztery lata temu w turyńskiej dzielnicy Barriera di Milano w bardzo podobny sposób zmarła pięciomiesięczna dziewczynka. Dziecko udusiło się, kiedy jego główka utknęła między wezgłowiem łóżka a innym meblem. Niemowlę było wtedy pod opieką babci, która - jak twierdziła - "wyszła tylko na chwilę do łazienki". Kobieta została oskarżona o zaniedbanie dziecka. "Zdaje, że w przypadku dramatu z Nichelino rodzice nie poniosą żadnej odpowiedzialności" - podsumował włoski dziennik.