Paparazzi urządzili pościg za księciem Harrym i Meghan. "Niemal doszło do katastrofy"

"Nieustający, trwający ponad dwie godziny pościg doprowadził do wielu niebezpiecznych sytuacji z udziałem innych kierowców, pieszych i dwóch funkcjonariuszy nowojorskiej policji" - podał rzecznik Harry'ego.

Do zdarzenia doszło po tym, jak Harry, Meghan i jej matka Doria Ragland brali udział w ceremonii wręczenia nagród organizacji Ms Foundation For Woman, pierwszym wydarzeniu, na jakim się pojawili po koronacji króla Karola III. Księżna Sussex podczas gali otrzymała nagrodę Woman of Vision.

Niebawem podamy więcej informacji.