USA. Eksperci odnaleźli pieska na arcydziele Picassa. Dlaczego go ukrył?

Obraz "Le Moulin de la Galette" Pabla Picassa jest częścią wystawy "Młody Picasso w Paryżu", którą można oglądać do 6 sierpnia w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Dzieło zostało namalowane w 1900 roku jako jedna z wcześniejszych prac hiszpańskiego artysty. Po ponad 120 latach, dzięki nowoczesnej technologii, eksperci odkryli ukrytego pod warstwą farby niewielkiego psa.

REKLAMA

Zobacz wideo Warszawscy policjanci odzyskali obraz o wartości ponad miliona złotych

USA. Eksperci odnaleźli ukrytego pieska na wczesnym dziele Picassa

Eksperci podejrzewali, że czarna plama widoczna w lewym dolnym rogu obrazu może kryć coś znacznie ciekawszego. Obszar ten odznaczał się m.in. innym kolorem oraz strukturą. Julie Barten, starsza konserwatorka obrazów w Muzeum Guggenheima przyznała, że w wielu przypadkach Picasso malował fragmenty kompozycji, które następnie zamalowywał lub przekształcał w zupełnie inne elementy. Kobieta sądziła, że w przypadku "Le Moulin de la Galette" mogło być podobnie. Aby zbadać, co może znajdować się pod wierzchnią warstwą obrazu, pracownicy muzeum użyli techniki zwanej rentgenowską spektroskopią fluorescencyjną. Dzięki niej dokonali spektakularnego odkrycia.

Pusta plama w rzeczywistości przez dziesięciolecia ukrywała niewielkiego psa. Dzięki nowoczesnej technologii konserwatorzy, byli w stanie wygenerować obraz tego, jak zwierzę mogło wyglądać pierwotnie. Julie Barten porównała wyniki rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej, z tym co widzowie mogą zobaczyć na obrazie gołym okiem. - W niektórych miejscach widać czerwoną farbę, a jeśli przyjrzymy się naprawdę uważnie, zobaczymy oczy i uszy. Widać, że ukrywając głowę psa, w rzeczywistości pozostawił nadal jej widoczny kontur - powiedziała konserwatorka cytowana przez dziennik "The Guardian". Zdaniem Barten ukryty pies to najprawdopodobniej cavalier king charles spaniel, popularny wśród mieszkańców Paryża na przełomie XIX i XX wieku.

Aktywiści klimatyczni zaatakowali kolejny obraz. Tym razem w Kanadzie

Skąd pies na obrazie Picassa?

Nie wiadomo, dlaczego Picasso ostatecznie ukrył psa na swoim obrazie. Eksperci spekulują, że pierwotnie zwierzę mogło nazbyt odciągać uwagę od postaci namalowanych przez artystę. Megan Fontanella, kuratorka sztuki współczesnej w Muzeum Guggenheima stwierdziła z kolei, że odkrycie to "całkowicie zmienia sposób odbioru dzieła". - Nie jestem pewien, czy pies, a w szczególności mały piesek, ma sens w mrocznej, niespokojnej i naładowanej erotyzmem atmosferze, którą Picasso tak wspaniale wyczarował na tym obrazie - podsumował w rozmowie z "The New York Times" Tom Williams, wykładowca historii sztuki na Uniwersytecie Belmont w Nashville.