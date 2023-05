Szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow w programie "Różni ludzie" odniósł się do ostatnich wystąpień szefa grupy. - W większości przypadków oświadczenia Jewgienija Prigożyna są czystą prawdą - mówił Budanow.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Były oficer GROM o bezpieczeństwie prezydenta Ukrainy

Wojna w Ukrainie. Kyryło Budanow: Jewgienij Prigożyn w większości przypadków mówi prawdę

Kyryło Budanow przyznał, że część informacji, które podaje szef grupy Wagnera, jest kłamstwem, jednak z większością się zgadza. - Są rzeczy, o których nawet nie powiedziałbym, że są fałszywe, ale można je postrzegać na dwa sposoby - powiedział Budanow w wywiadzie dla programu "Różni ludzie".

- Jednak 80 procent tego, co mówi, to czysta prawda - dodał Budanow w wywiadzie. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego zwrócił uwagę, że w przeciwieństwie do rosyjskiej armii grupa Wagnera wykazała się większą skutecznością.

Ukraina prowadziła negocjacje z Mińskiem. "Łukaszenka nie jest idiotą"

- To, co Prigożyn mówi o obecnym braku amunicji i wsparcia, wynika w pewnym stopniu z zazdrości dowództwa wojskowego, które reprezentuje teraz Szojgu (Minister obrony Federacji Rosyjskiej - red.) i Gierasimow (szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej - red.). Grupa Wagnera robi jednak wszystko, by wszystkie te podziały wymazać - zauważa Budanow.

Szef wywiadu Ukrainy: Putin może zostać obalony przez rosyjskie elity

Wojna w Ukrainie. Grupa Wagnera stawia ultimatum władzom Rosji

Jewgienij Prigożyn 9 maja w kolejnym opublikowanym na Telegramie nagraniu zwrócił się do Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Poinformował, że rosyjska armia uciekła z pozycji zajmowanych w Bachmucie i odsłoniła jedną z linii frontu, w wyniku czego grupa Wagnera musiała ją osłaniać. Postawił też ultimatum ministerstwu, że jeśli wagnerowcy nie otrzymają amunicji, opuszczą zajmowane pozycje - przekazała "Ukraińska Prawda".

Anton Geraszczenko, doradca szefa MSW Ukrainy udostępnił nagranie szefa wagnerowców na Twitterze. "Prigożyn powiedział, że jednostka armii rosyjskiej opuściła wczoraj swoje pozycje w Bachmucie, otwierając prawie 2 km linii frontu. Twierdzi, że grupa Wagnera zostałaby pociągnięta do odpowiedzialności za zdradę stanu, gdyby porzucili swoje stanowiska".