Nieznany mężczyzna wszedł do domu doradcy prezydenta Stanów Zjednoczonych Jake'a Sullivana około 3 nad ranem - informuje "Washington Post". Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia. Na incydent nie zareagowali agenci Secret Service, którzy ochraniają polityka przez całą dobę. O tym, jak intruz ma wyjść z domu, powiedział mu sam Sullivan, który się z nim skonfrontował. Z relacji informatorów dziennika wynika, że nieznajomy mężczyzna był "odurzony i zdezorientowany". Najprawdopodobniej nie znał Jake'a Sullivana, nie chciał też go skrzywdzić - podkreśla "WP". W sprawie trwa dochodzenie.

USA. Do domu bliskiego doradcy prezydenta Bidena wtargnął obcy mężczyzna. "Traktujemy to poważnie"

Amerykański dziennik podkreśla, że agenci stacjonujący przed domem Jake'a Sullivana nie byli świadomi, że ktoś obcy wtargnął do strzeżonego przez nich domu, w dzielnicy West End w Waszyngtonie. O zdarzeniu poinformował ich prezydencki doradca po tym, jak mężczyzna opuścił budynek. Z tego też powodu nieznajomy nie został zatrzymany ani przesłuchany - oddalił się już bowiem spokojnie z terenu posesji Sullivana. Doradca w żaden sposób nie ucierpiał, ale sprawa "spowodowała duże zaniepokojenie" - zaznacza "Washington Post".

Choć ochraniana osoba nie odniosła obrażeń, traktujemy tę sprawę bardzo poważnie. Wszczęliśmy kompleksowe dochodzenie, by przeanalizować wszystkie aspekty tego, co się wydarzyło

- przekazał rzecznik Secret Service Anthony Guglielmi. Dodał, że "jakiekolwiek odstępstwo od naszych protokołów jest niedopuszczalne i jeśli zostanie wykryte, agenci zostaną pociągnięci do odpowiedzialności". Do czasu zakończenia śledztwa Sullivana objęto dodatkową ochroną. Sprawy nie skomentował Biały Dom. Przypomnijmy, że Jake Sullivan jest głównym doradcą prezydenta USA Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego. Odegrał kluczową rolę we wszystkich decyzjach i działaniach prezydenta w polityce zagranicznej, od wycofania wojsk amerykańskich z Afganistanu po utworzenie globalnej koalicji wspierającej Ukrainę. Niemal zawsze towarzyszy Bidenowi w jego zagranicznych podróżach.

