Nastolatka z powiatu gliwickiego korzystała z komunikatora internetowego, gdzie prowadziła rozmowy w zamkniętej grupie wsparcia. W minioną niedzielę 14 maja zobaczyła rozpaczliwą wiadomość od Australijki. Dziewczyna informowała w niej, że nastolatek, który również mieszka w Australii, chce odebrać sobie życie. W wiadomości podkreśliła, że "liczy się każda minuta" i "nie ma czasu do stracenia". Reakcja Polki była natychmiastowa.

Zobacz wideo Policjanci uratowali życie nastolatce! Siedziała na torowisku i chciała popełnić samobójstwo

Nastolatka z Polski pomogła uratować życie Australijczyka

Dziewczyna poinformowała o przerażających wieściach swoją mamę. Kobieta skontaktowała się z Komisariatem Policji w Knurowie, gdzie podjęto działania, aby znaleźć nastolatka. Dyżurny jednostki wdrożył procedury. Kryminalni błyskawicznie zebrali informacje o szczegółach rozmowy, numery IP, adresy i pseudonimy. Policjanci po ustaleniu potrzebnych danych poinformowali Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Policji w Warszawie. Stamtąd funkcjonariusze skontaktowali się z policją australijską w Canberze.

Australia. Policja znalazła chłopaka w ciężkim stanie

Informacja zwrotna nadeszła bardzo szybko. Australijscy policjanci zdążyli w ostatniej chwili dotrzeć do mieszkania w rejonie miasta Perth. Chłopak znajdował się w skrajnym zagrożeniu życia. Funkcjonariusze udzielili nastolatkowi pierwszej pomocy i przekazali pogotowiu ratunkowemu. Szybkość działania służb poinformowanych przez Polkę pomogła uratować życie Australijczykowi.

Co zrobić w sytuacji kryzysowej?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego. Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia lub pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.