Nicholas Maimer, emerytowany żołnierz sił specjalnych Stanów Zjednoczonych, został zidentyfikowany przez swoich bliskich na podstawie nagrania opublikowanego przez Grupę Wagnera. Amerykanin wyjechał do Ukrainy, by szkolić żołnierzy w Bachmucie w obwodzie donieckim.



Wojna w Ukrainie. Grupa Wagnera opublikowała nagranie z zabitym żołnierzem armii USA

16 maja na Telegramie Grupy Wagnera pojawił się film, przedstawiający zabitego w zachodniej części Bachmutu amerykańskiego żołnierza, który wspierał ukraińską armię. Na nagraniu widać, jak mężczyzna leży na plecach i ma ranę po prawej stronie tułowia. Ze względu na drastyczność filmu nie publikujemy go w Gazeta.pl.



Prigożyn ze znalezionego przy nim dokumencie odczytuje jedynie imię Nicholas. - Przekażemy go Stanom Zjednoczonym Ameryki, złożymy go do trumny, dołożymy amerykańską flagę, z szacunkiem, bo nie umarł w swoim łóżku jak dziadek, ale zginął na wojnie. To nieprawdopodobnie godna śmierć, prawda? - powiedział Prigożyn.

"Przy Amerykaninie znaleziono dokumenty na nazwisko Nicholas Duane Maimer - mieszkaniec miasta Boise w stanie Idaho" - przekazała w opisie do nagrania Grupa Wagnera.

Wojna w Ukrainie. Emerytowany amerykański żołnierz szkolił ukraińskich żołnierzy

Mężczyznę zidentyfikował jego przyjaciel Perry Blackburn, emerytowany podpułkownik i założyciel pozarządowej organizacji AFGFree, która działa w Kijowie. Jego tożsamość potwierdził również jego wujek Paul Maimer. Obaj w zeszłym roku pomogli 45-letniemu Nicholasowi Maimerowi dostać się do Kijowa.

- Pojechał tam jako humanitarysta, starając się czynić dobro dla tego świata - przekazał wujek mężczyzny, cytowany przez "The New York Times". Z informacji przekazanych przez Blackburna wynika, że Amerykanin zginął w Bachmucie, gdy rosyjski pocisk artyleryjski uderzył w budynek, w którym się znajdował. - Zapewniał Ukraińcom bezpośrednie szkolenie w tym obszarze, aby mogli kontynuować walkę i został złapany za liniami wroga - przekazał Blackburn.

Maimer w 2018 roku, po 20 latach służby, odszedł z wojska. Przez większość czasu służył w jednostkach specjalnych wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych, tzw. Zielonych Beretach. W lutym 2022 roku przeniósł się do Kijowa, bo "czuł potrzebę pomocy Ukraińcom w utrzymaniu demokracji w ich kraju" i przeniósł się do stolicy Ukrainy. - Dla wszystkich jest to oczywiste, że to nieuzasadniona inwazja. Czułem więc, że mój kompas moralny właśnie wskazał, że muszę tam być - mówił Maimer w wywiadzie telefonicznym w czerwcu 2022 r., cytuje "The New York Times".