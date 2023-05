Sudan. Znów kłęby czarnego dymu nad stolicą. Armia rządowa i RSF walczą. Wstrząsające doniesienia o gwałtach

Zobacz wideo Neumann: Marsz czwartego czerwca będzie największą demonstracją w Polsce po roku 1989

Agencja Reutera powołuje się na świadków, którzy relacjonują naloty i eksplozje na południu Chartumu. Po drugiej stronie Nilu, w miastach Bahri i Omdurman, miał miejsce ciężki ostrzał artyleryjski. Jak podaje agencja, paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) prawdopodobnie zaatakowały bazy wojskowe w południowej części stolicy Sudanu oraz na północy Omdurmanu, chcąc uniemożliwić rządowej armii rozmieszczenie ciężkiej broni i myśliwców. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie kłębów czarnego dymu unoszącego się nad słynnym targiem w Omdrumanie:

Sudan. W Chartumie armia rządowa walczy z Siłami Szybkiego Wsparcia

Armia z kolei chciała odciąć linie zaopatrzenia RSF i zabezpieczyć strategiczne obiekty - lotnisko w Chartumie i rafinerię w Bahri. Siły Szybkiego Wsparcia twierdzą, że schwytały w tym mieście kilkuset żołnierzy armii rządowej. Z kolei armia oskarżyła paramilitarną bojówkę o wykorzystywanie jeńców i ich rodzin jako żywych tarcz. RSF zaprzecza.

Starcia w Sudanie pomiędzy armią rządową a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) rozpoczęły się 15 kwietnia. Armia podlega wojskowemu rządowi Sudanu, na którego czele stoi generał Abdel Fattah Al-Burhan, natomiast Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) - wiceprezydentowi, generałowi Mohammadowi Hamdanowi Dagalo. Politycy, którzy w 2021 roku wraz z żołnierzami i bojownikami przeprowadzili zamach stanu w kraju, nie zgadzają się, co do wizji przyszłości Sił Szybkiego Wsparcia.

W ubiegłym tygodniu obie strony podpisały porozumienie dotyczące udzielania pomocy humanitarnej. Umowa zobowiązuje obie strony do umożliwienia niesienia pomocy humanitarnej, umożliwienia przywrócenia elektryczności, wody i innych podstawowych mediów, wycofania sił zbrojnych ze szpitali oraz zorganizowania godnego pochówku zmarłych. Nadal trwają negocjacje w sprawie zawarcia nowego rozejmu w celu udzielenia pomocy humanitarnej. Od połowy kwietnia obydwa zwalczające się obozy kilkukrotnie ogłaszały zawieszenie broni, ale w praktyce walki nadal trwały.

"Kobiety atakowane na oczach rodziny, poddawane brutalnym aktom"

We wtorek 16 maja Al Jazeera donosi, że z całego Sudanu spływają doniesienia o gwałtach, których dopuszczają się członkowie RSF. Relacje zgwałconych kobiet zamieszczają w mediach społecznościowych aktywiści i pracownicy medyczni. "Doniesienia były trudne do niezależnej weryfikacji, ale wskazują na szeroki wzór zachowania, w którym kobiety są atakowane, czasem na oczach członków rodziny i poddawane brutalnym aktom przemocy seksualnej" - podają dziennikarze Al Jazeery. Stacja rozmawiała z jedną z mieszkanek, która przyznała, że w związku z doniesieniami o gwałtach Sudanki ukrywają się w domach. - Nijala jest ogólnie bezpieczniejsza, ale Al-Dżunajna to horror - mówi anonimowo rozmówczyni Al Jazeery.

- Istnieją potwierdzone doniesienia o 24 kobietach i dziewczynach, które w ubiegłym miesiącu zostały porwane z obozu dla uchodźców w południowym Darfurze, a następnie zgwałcone - powiedział dziennikarzom Neimat Abubaker Abas, doradca w Inicjatywie Strategicznej dla Kobiet w Rogu Afryki.