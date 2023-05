Sześciu przywódców z Afryki chce zawalczyć o pokój w Ukrainie. W planach spotkania z Putinem i Zełenskim

Przywódcy sześciu afrykańskich krajów: RPA, Egiptu, Ugandy, Konga, Senegalu oraz Zambii planują udać się "tak szybko, jak to będzie możliwe" do Rosji i Ukrainy z misją pokojową. Zapowiedział to prezydent RPA Cyril Ramaphosa, który w weekend rozmawiał telefonicznie z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem.

