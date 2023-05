USA. Chciał uniknąć mandatu za jazdę pod wpływem. Udawał, że to pies prowadził auto

Zamienianie się miejscem z pasażerem siedzącym z przodu pojazdu to jedna z praktyk stosowanych przez niektórych kierowców zatrzymywanych do kontroli. Chcąc uniknąć kary, między innymi za jazdę pod wpływem alkoholu, próbują oni udawać, że samochód prowadził tak naprawdę ktoś inny. Część z nich zapomina jednak o tym, że osoba siedząca obok nie zawsze posiada stosowne uprawnienia lub jest wystarczająco trzeźwa, a policjantów wcale nie jest tak łatwo oszukać. Barierę absurdalnych pomysłów przesunął jednak mężczyzna z Kolorado w USA, który na miejscu kierowcy postanowił posadzić... swojego psa.

Springfield w Kolorado. Czworonóg za kierownicą, pijany właściciel jako pasażer

Do nietypowej próby oszukania mundurowych doszło w miejscowości Springfield w amerykańskim stanie Kolorado. Prowadzący samochód mężczyzna został zatrzymany za przekroczenie prędkości. Wiedząc, że zaraz zostanie wylegitymowany przez funkcjonariuszy, postanowił zwalić całą winę na towarzyszącego mu czworonoga. W tym celu przedostał się z siedzenia kierowcy na miejsce pasażera, a psa umieścił za kierownicą. Następnie opuścił pojazd drzwiami od strony pasażera i zarzekał się, że to nie on prowadził. Legitymujący go mundurowy był jednak wcześniej świadkiem śmiałej próby zamiany.

USA. Zamienił się z psem, by nie wyszło, że prowadził pod wpływem alkoholu

Zachowanie zatrzymanego mężczyzny jednoznacznie zdradzało, że ten był pod wpływem alkoholu. Jak podaje NBC News, gdy kierowca został zapytany, o to ile wcześniej wypił, rzucił się do ucieczki. Nie udało mu się jednak odbiec daleko i szybko został złapany. Pijany mężczyzna został przewieziony na badania do szpitala, a następnie zatrzymany z powodu popełnionych wykroczeń.