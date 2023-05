"Dlaczego skontaktowałem się z CIA: moja decyzja" to tytuł krótkiego filmu, który został zamieszczony w poniedziałek przez Amerykańską Centralną Agencję Wywiadowczą. CIA wykorzystało media takie jak YouTube, Twitter, Facebook, Instagram czy Telegram do rozpowszechnienia swojego komunikatu. Film ma na celu znalezienie osób z Rosji, które byłyby chętne do udzielenia potrzebnych informacji. Produkcja trwa niecałe dwie minuty i obrazuje trudności, z jakimi mogą borykać się Rosjanie.

Amerykanie szukają informatorów z Rosji

CIA podjęło działania, aby pozyskać informatorów, którzy mają dość stanu rzeczy, jaki panuje w ich kraju i chcą pomóc w zmianie. W tym celu powstał krótki film obrazujący życie kilku fikcyjnych bohaterów w Rosji. Jak informuje CIA, produkcja pokazuje osoby, które podjęły trudną, ale ważną decyzję, aby dyskretnie skontaktować się z amerykańskim wywiadem. W filmie padają takie frazy jak: "Dlaczego życie niektórych ludzi jest cenniejsze niż życie innych?" lub cytat z Dostojewskiego "Najlepszym sposobem na powstrzymanie więźnia przed ucieczką jest upewnienie się, że nigdy nie dowie się, że jest w więzieniu". Narrator w filmie oznajmia, że łatwo ulec kłamstwom, a on nie wierzy w rewolucję. Na koniec oznajmia: "Dzięki moim działaniom będziemy żyć godnie".

Celem działań CIA jest, jak twierdzi wywiad, poznanie prawdy o Rosji. W tym celu poszukiwani są oficerzy wojskowi, pracownicy wywiadu, dyplomacji, nauki, technologii, lub osób, które mają z nimi kontakt. Ponadto amerykanie szukają informacji na temat gospodarki i ludzi na wysokim szczeblu w Federacji Rosyjskiej. "Być może ludzie wokół ciebie nie chcą słyszeć prawdy. My chcemy" - brzmi komunikat pod filmem.

CIA zapewnia anonimowość informatorom m.in. za pomocą Dark Web

Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza informuje, żeby Rosjanie, którzy zgodzą się podjąć współpracę, kontaktowali się za pośrednictwem portalu w Dark Webie. Jest to część tzw. głębokiego internetu, do której dostęp jest znacznie utrudniony. Aby dostać się do treści znajdujących się w Dark Web, trzeba skorzystać ze specjalnej przeglądarki internetowej, która pozwala poznać zawartość sieci Tor. Jak informowaliśmy, wykorzystywane przez sieć trasowanie cebulowego pozwala na zachowanie anonimowości. "Rozumiemy, że Rosjanie mogą nawiązać kontakt z CIA w różnych okolicznościach. Bardzo cenimy i szanujemy ludzi, którzy są gotowi do komunikowania się z nami. Ochrona wszystkich, którzy z nami współpracują na całym świecie, jest naszym obowiązkiem zawodowym"- informuje CIA.