Biolodzy z Tiumeńskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego podzielili się rezultatami swoich badań. Naukowcy odkryli nowe gatunki kleszczy, które mogą być potencjalnie bardzo niebezpieczne dla ludzi, ponieważ przenoszą wiele groźnych chorób.

Rosyjscy naukowcy odkryli trzy gatunki kleszczy. Mogą przenosić dżumę i inne choroby zakaźne

Profesor Maria Orłowa z Tiumeńskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego poinformowała, że materiał badawczy zebrano m.in. podczas ekspedycji do Mongolii i na Syberię. Kleszcze znajdowały się w ciałach nietoperzy żyjących na tamtych terenach.

Naukowcy zdołali zidentyfikować trzy nowe gatunki kleszczy należące do rodzin Spinturnicidae i Macronyssidae, co prof. Orłowa uznała za "nieoczekiwane odkrycie". Jego znaczenie jest szczególnie duże, biorąc pod uwagę to, że gatunki odkryte przez Rosjan mogą przenosić szereg bardzo groźnych chorób zakaźnych. Należą do nich dżuma, gorączka Zachodniego Nilu, tularemia oraz wiele innych infekcji wirusowych i bakteryjnych.

Rosja. Naukowcy uważają, że trzeba kontynuować badania nad nowymi gatunkami kleszczy

Badacze zwracają uwagę, że potrzebne są dalsze badania, które pozwolą lepiej zidentyfikować naturę oraz skalę zagrożeń, z jakimi wiąże się istnienie nieznanych dotąd gatunków kleszczy. Przede wszystkim kwestią nierozstrzygniętą pozostaje to, czy kleszcze znalezione u nietoperzy są równie niebezpieczne dla ludzi, jak dla badanych zwierząt. Maria Orłowa zauważyła, że istotne będzie w tym kontekście przeprowadzenie badania molekularnego kleszczy i określenie stopnia ich pokrewieństwa z wcześniej opisanymi gatunkami. Jak czytamy na portalu ural56.ru, Rosjanie podejmą współpracę z naukowcami chińskimi, aby przeprowadzić bardziej szczegółowe badania.