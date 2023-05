Rosyjskie drony niszczą obronę powietrzną Kijowa. Nocny atak "wyjątkowy w swojej gęstości"

"Wybuchy w Kijowie. Kilka w rejonie sołomiańskim. A w rejonie szewczenkowskim rakiety spadły na teren zoo" - poinformował we wtorek nad ranem mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Zaapelował do mieszkańców, by pozostali w schronach. Dowództwo Ukrainy podkreśla, że nocny atak Rosjan na Kijów był wyjątkowo intensywny.

