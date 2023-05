Atak na Polaków w Szwecji. Napastnik twierdzi, że działał w obronie własnej

Do zdarzenia doszło 12 maja na terenach przemysłowych w miejscowości Asarum na południu Szwecji - podała w komunikacie tamtejsza policja. Podczas towarzyskiego spotkania doszło do bójki. Dwóch Polaków zostało zaatakowanych ostrym narzędziem. Policja zatrzymała obywatela Gruzji Mikheila K.

Szwecja. Atak na dwóch Polaków. Jeden zmarł, drugi przebywa w szpitalu

Ranni mężczyźni zostali przewiezieni do miejscowego szpitala - poinformowała szwedzka gazeta "Expressen". Jeden z nich zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Miał 30 lat. Służby poinformowały o jego śmierci rodzinę. Drugi z poszkodowanych, 35-latek, wciąż jest pod opieką lekarzy. - Jeszcze nie udało nam się go przesłuchać - powiedział Patric Fors, rzecznik prasowy policji.

Napaść na Polaków w Szwecji. Nie żyje 30-letni mężczyzna

Policja zatrzymała obywatela Gruzji. Trafił do aresztu

Szwedzka policja wszczęła śledztwo. W sprawie został zatrzymany 42-letni obywatel Gruzji Mikheil K. W poniedziałek (15 maja) sąd w Karlskronie wydał nakaz jego aresztowania. Mężczyzna odpowie za śmiertelne ugodzenie nożem 30-letniego mężczyzny oraz zranienie 35-latka. Podejrzany zeznał, że działał w obronie własnej. Prokuratorka Lena Marie Bergstroem w rozmowie z PAP przekazała, że śledczy wciąż nie wiedzą, co wydarzyło się między mężczyznami. - Przypuszczamy, że był to jakiś rodzaj konfliktu - dodała. Jak podkreśliła Bergstroem, wciąż nie została przesłuchana ofiara, która aktualnie przebywa w szpitalu. Prokuratura na wniesienie aktu oskarżenia ma czas do 12 czerwca.