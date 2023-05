Niezależny białoruski kanał Nexta opublikował fragment programu rosyjskiej telewizji, w którym żona zaginionego podczas inwazji na Ukrainę żołnierza żali się, że od kilku miesięcy nie otrzymuje pieniędzy za jego służbę. Kobieta przedstawia się jako Natalia Ananina. - Mój mąż został zmobilizowany 22 września 2022 roku, a jego udział w "operacji specjalnej w Ukrainie" zaczął się 3 listopada. Mąż pozostawał ze mną w kontakcie do 24 stycznia, kiedy to jego oddział zaczął ofensywę pod Wuhłedarem. Od tamtej pory jest uważany za zaginionego - mówi Rosjanka na nagraniu.

Rosja. Jej mąż zaginął na wojnie w Ukrainie. Żali się, że nie dostaje jego pieniędzy

Z fragmentu można wywnioskować, że to nie brak wieści o mężu jest tym, co niepokoi Ananinę najbardziej. - Dostałam żołd męża za styczeń, ale w lutym już mi go nie wypłacili. Od czterech miesięcy nie otrzymuję pieniędzy za służbę mojego męża. Pisałam w tej sprawie do resortu obrony, do wojskowych, do prokuratury, komisarza praw człowieka, a nawet do Czerwonego Krzyża i nic. Wszyscy odpowiadają, że mam czekać i że nie są w stanie go znaleźć - skarży się kobieta.

Autor wpisu zakpił ze słów Rosjanki. "Nie musicie zwracać mi męża tak długo jak wypłacacie mi jego pieniądze" - napisano. Dla kontekstu trzeba jednak nadmienić, że Natalia Ananina od miesięcy rzeczywiście jest zaangażowana w poszukiwania swojego męża Michaiła. W Nowy Rok udzieliła w tej sprawie krótkiego wywiadu regionalnej, prokremlowskiej telewizji Zabajkalie - tej samej, z której pochodzi jej najnowsza wypowiedź.

Rosja. Paczka mięsa lub pierogów na otarcie łez

W lutym informowaliśmy o "rekompensacie", na jaką mogą liczyć matki i wdowy po rosyjskich żołnierzach, którzy zginęli w Ukrainie. We Władywostoku kobiety dostały paczki żywnościowe z... przetworami mięsnymi, w innych częściach kraju - z pierogami, słodyczami czy herbatą. "Ukrainska Prawda" opisała z kolei sytuację z samozwańczej, nieuznawanej Donieckiej Republiki Ludowej, gdzie prorosyjskie władze wręczyły kobietom futra - ale tylko na moment i tylko po to, żeby nagrać, jak kobiety cieszą się z "prezentu". Po nagraniu futra zostały im odebrane.