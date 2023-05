W niedzielę po południu doszło do incydentu z "podejrzanym dronem" nad lotniskiem Gatwick, oddalonym o około 50 km od centrum Londynu. To drugi największy port Wielkiej Brytanii pod względem liczby pasażerów. Jego rzecznik prasowy przekazał, że "wszelkie operacje zostały tymczasowo zawieszone tuż przed 13:45 czasu lokalnego" - informuje BBC. 12 samolotów zostało przekierowanych na inne lotniska na Wyspach, wstrzymane zostały także starty. Gatwick ponownie otwarto po niecałej godzinie.

REKLAMA

Zobacz wideo Marlena Marląg po konwencji PiS

"Podejrzany dron" nad lotniskiem Gatwick pod Londynem

Rzecznik prasowy podlondyńskiego portu lotniczego podkreślił w komunikacie, który przywołuje BBC, że "bezpieczeństwo pasażerów jest absolutnym priorytetem lotniska i - zgodnie z ustalonymi procedurami - operacje na London Gatwick zostały tymczasowo zawieszone". Linie lotnicze British Airways poinformowały, że wyłączenie lotniska Gatwick wpłynęło na opóźnienie jednego z lotów, który wylądował w Stansted. Brytyjskie służby wyjaśniają okoliczności niedzielnego incydentu.

Do podobnej sytuacji po raz ostatni doszło w grudniu 2018 roku. Wówczas brytyjski port zamknięto na trzy dni - zdarzenie spowodowało opóźnienie lub odwołanie niemal tysiąca lotów. Organy, które badały sprawę, nie wskazały odpowiedzialnego za tamten incydent.

Dron na lotnisku Chopina w Warszawie niebezpiecznie blisko lądującego samolotu

Jak informowaliśmy na Gazeta.pl, w sobotę około godziny 16:00 na lotnisku Chopina w Warszawie niezidentyfikowany dron wielkości szybowca minął o około 30 metrów lądujący samolot LOT-u. Pilot zgłosił wieży, że na wysokości 2000 stóp dron żółtego koloru przeleciał 100 stóp (ok. 30 metrów) nad podchodzącą do lądowania maszyną. W tym samym czasie do lądowania podchodził kolejny samolot, z Wrocławia. Kontroler ostrzegł załogę samolotu przed dronem. Incydent potwierdził rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. O sprawie poinformował jako pierwszy portal tvn24.pl.

Dron na lotnisku Chopina. Jest zapis rozmowy pilota z wieżą kontroli

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: